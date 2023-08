Spoelstra compara a Anthony Edwards con Dwyane Wade

EL NUEVO DIARIO, BOSTON.- Anthony Edwards es visto por muchos como uno de los chicos que más debe destacar en las próximas campañas. Pese a estar en una franquicia con poca visibilidad como Minnesota Timberwolves, a lo cual no ayuda que el equipo tampoco haya tenido demasiados éxitos deportivos en los últimos años, su juego ha hablado por sí solo para que le coloquen el cartel de jugador franquicia.

Siguiendo esa línea –y viéndole jugar a un grandísimo nivel en la última campaña– Erik Spoesltra no escatima en elogios hacia el guard, al cual no tiene reparos en comparar con uno de los mejores jugadores de la NBA del siglo XXI (y de su historia).

«Es difícil no mirar a Anthony Edwards y no ver a Dwyane Wade en él. Y no soy un tipo que suela hacer comparaciones. Pero la forma en que se mueve, la forma en que compite, la forma en que electriza a la multitud… Todo eso me recuerda al número 3. Se lo dije a Anthony, cuando le veo siento que estoy retrocediendo en el tiempo», comenta en declaraciones recogidas por Eurohoops.

Ya sea más o menos parecido al ganador de tres anillos, la realidad es que el futuro de los Wolves apunta a pasar por sus manos. Cada vez son menos los que confían en Karl-Anthony Towns, en incluso se ha hablado sobre si traspasar a este último ayudaría a Edwards. Desconocemos que harán en Minneapolis, pero es indudable que tienen un jugador que puede marcar época en la organización.