Spielberg, ‘Top Gun’ agasajado por National Board of Review

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK. — El premio a la mejor película del año en los National Board of Review Awards fue para “Top Gun: Maverick”. “The Banshees of Inisherin” de Martin McDonagh se llevó a casa la mayor cantidad de trofeos. Pero la noche perteneció a su homenajeado como mejor director, Steven Spielberg, y el desfile de homenajes se rindió al cineasta de 76 años.

Tan efusivos fueron los elogios a Spielberg que Colin Farrell, allí para recibir el premio al mejor actor por su actuación en “The Banshees of Inisherin”, dijo que la experiencia de ver por primera vez “ET” fue la más eufórica de su vida, clasificándola incluso por encima de los nacimientos de sus dos hijos.

“Me alegro de que esto no sea televisado”, dijo Farrell.

A pesar de la falta de una transmisión desde Cipriani’s 42 Street en el centro de Manhattan, los Premios de la Junta Nacional de Revisión han sido durante mucho tiempo una parada regular y estelar en la temporada de premios de Hollywood. La ceremonia de este año, organizada el domingo por séptima vez por Willie Geist, se produjo justo en medio de una batería de grandes fechas en el calendario de los Oscar. Los Globos de Oro son el martes, las nominaciones del Screen Actor Guild son el miércoles y la votación para los Premios de la Academia comienza el jueves.

Eso significó que los Premios NBR, organizados por un grupo de entusiastas del cine de larga data , fueron una oportunidad para avivar el revuelo y pulir los discursos de aceptación. La National Board of Review también lo hace más fácil al anunciar a los ganadores con anticipación y emparejar a cada uno con una lujosa presentación de un colaborador o amigo. Spielberg, quien ganó el premio al mejor director por su película de memorias “The Fabelmans”, fue presentado por la estrella de “West Side Story”, Ariana DeBose.

DeBose recordó estar en un salón de manicura cuando “Steven (improperio) Spielberg” llamó para preguntarle si se uniría al elenco.

“Lo que más recuerdo de ese momento, aparte de la experiencia de darme cuenta de que la sangre me subía a la cabeza y a los pies al mismo tiempo, fue pensar: Wow, qué llamada tan caballerosa, respetuosa y generosa fue la que hice”, dijo DeBose. . “Para pedirle a alguien que se una a ti en una aventura”.

Gabriel LaBelle, quien interpreta una versión ficticia del joven Spielberg en “The Fabelmans” y fue honrado por su gran actuación junto con Danielle Deadwyler de “Till”, describió de manera similar la naturaleza transformadora de una llamada de Spielberg.

“Siento que estoy endeudado, como si te debo, como si te debo mi primer hijo o algo así”, dijo LaBelle, todavía aparentemente incrédulo por el giro del destino. “No sé cómo te lo devolveré”.

Cuando Spielberg subió al escenario, la multitud se levantó en una ovación de pie.

“Toda mi carrera en todas las películas que he dirigido, mi trabajo, tal como lo he visto, es como acompañante y director de quien sea o lo que sea que deba ser el centro de su atención”, dijo. “Pero cuando llegó el momento de sentarme con Tony Kushner para explorar las posibilidades de una historia que se convirtió en ‘The Fabelmans’, me di cuenta por primera vez de que no podía esconderme detrás de una nave nodriza o un T-Rex o un gran tiburón mecánico que nunca funcionó”.

Mucho se ha hablado de que “The Fabelmans” es la película más personal de Spielberg, clasificación que no discute. Aunque señaló que cada película, en cualquier género, puede ser personal para un director, Spielberg dijo que hacer la última “fue como volver a vivir con mis padres y mis hermanas”.

¿Dices que no puedes volver a casa? Oh, no. Eso está mal. Puedes volver a casa”, dijo.

Aunque Spielberg es reconocido como un creador de éxitos, “The Fabelmans” ha tenido problemas para despegar en la taquilla con solo $ 15,1 millones en todo el mundo, minando parte de su impulso de los Oscar.

Mientras tanto, han aumentado las esperanzas de los premios por un par de éxitos teatrales: “Top Gun: Maverick” y “Everything Everywhere All at Once”. La estrella de “Top Gun” Tom Cruise no asistió el domingo, pero el productor Jerry Bruckheimer lo aplaudió mientras aceptaba el premio a la mejor película.

“En pocas palabras: es una fuerza de la naturaleza”, dijo Bruckheimer. “Un hombre con un objetivo: entretener al público”.

Después de ser presentada por su coprotagonista de “Crazy Rich Asians”, Awkwafina, la estrella de “Everything Everywhere All at Once”, Michelle Yeoh, aceptó el premio a la mejor actriz. Yeoh, nacida en Malasia, señaló que fue la primera asiática en ganar el premio en casi cinco décadas, algo que la hizo reflexionar sobre su viaje de Hong Kong a Hollywood.

“Un día, Hollywood vino a llamar. Fue un sueño absoluto hecho realidad. Todos queríamos ir a Hollywood, hasta que llegué allí”, dijo Yeoh. “De repente, yo era una minoría. Quiero decir, ¿cómo sucedió eso? ¡Hay más de mí que de ti! Estaba encasillado. No vi caras como la mía en la pantalla. Me reuní con personas que no sabían dónde estaban Corea, China y Japón”.

La mejor actriz de reparto fue para Janelle Monáe por la secuela de novela policíaca “Glass Onion: A Knives Out Mystery”. Su introducción vino de Benoit Blanc, él mismo: Daniel Craig. “¿Me estás tomando el pelo?” exclamó Monáe. “¿Ustedes tienen (improperio) James Bond?”

“Cuando Janelle flota, cuando se desliza dentro de una habitación, los químicos en el aire cambian”, dijo Craig sobre su coprotagonista en “Glass Onion”. “Cuando tuve el privilegio de trabajar con ella, todos los días me levantó”.

Brendan Gleeson, quien actúa junto a Farrell en “The Banshees of Inisherin”, no estuvo allí para recibir su premio al mejor actor de reparto, aunque Farrell leyó una carta suya. Gleeson comentó sobre el éxito de la película de Martin McDonagh: “Días felices para una película triste”.

McDonagh también fue honrado con el premio al mejor guión original. Oscar Isaac, quien protagoniza la próxima película del dramaturgo, presentó a McDonagh recordando su primer encuentro con él en un pub de Londres, un encuentro que terminó cuando los dos compartieron hongos. Una vez que llegó al escenario, McDonagh agradeció a Isaac “por revelar solo una de mis preferencias de drogas”.

McDonagh luego hizo uno de los comentarios más mordaces de la noche, aplaudiendo a la distribuidora de su película, Searchlight Pictures, por no darle notas sobre el guión: “Probablemente por eso estoy aquí esta noche”.

