“Spider-Man” sigue imparable en los cines de EE.UU.

EL NUEVO DIARIO, LOS ANGELES, EE.UU.- La última película del superhéroe arácnido lleva ya siete semanas en los cines de EE.UU. pero eso no ha impedido que “Spider-Man: No Way Home” vuelva a liderar la taquilla de los cines con 11 millones de dólares recaudados el último fin de semana.

Así la aventura protagonizada por Tom Holland y Zendaya es ya la cuarta cinta más taquillera en la historia de EE.UU. con una recaudación total de 735 millones de dólares, que la acercan al tercer puesto de “Avatar”, que recaudó 760 millones en 2009.

Si “Spider-Man: No Way Home” mantiene su buen ritmo de ventas, a pesar de que la pandemia ha reducido la asistencia a los cines, solo tendría por delante a “Avengers: Endgame” (2019) y “Star Wars: Episode VII –The Force Awakens” (2015), que superaron los 850 millones de dólares.

Por su parte, “Scream” se mantuvo en el segundo peldaño entré las opciones del público e ingresó 7,2 millones de dólares durante el fin de semana.

“Scream” regresó con éxito a los cines en el 25 aniversario de su debut, con una quinta entrega que cuenta con buena parte del reparto original -Neve Campbell, Courteney Cox y David Arquette- y en la que Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett toman el relevo de Wes Craven -fallecido en 2015- en la dirección.

Desde su estreno, hace tres semanas, la nueva película suma ya 60 millones de dólares, un dato considerablemente mejor que el de la última entrega de la franquicia, “Scream 4”, que en 2011 ingresó solamente 38 millones y fue un sonoro fracaso.

Finalmente, la animada “Sing 2” se situó como tercera opción con 4,6 millones de dólares, por delante de “Redeeming Love”, que acumuló 1,7 millones, y “The King’s Man”, con un 1,6 millones.

Como anécdota quedó el mal estreno de la última película de Woody Allen, que solo recaudó 24.000 dólares ya que solo se proyectó en 26 salas de EE.UU., más de un año después de su debut en el Festival de San Sebastián de 2020.

