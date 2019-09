Spice Girls se reúne de nuevo esta vez sin Victoria Beckham

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REINO UNIDO.- Las Spice Girls se reúnen una vez más, pero al parecer la ex integrante del famoso grupo de los 90, Victoria Beckham, no estuvo presente.

Mel B, otra de las integrantes, se niega a decir si Beckham estuvo allí.

Se cree que las chicas están grabando material nuevo y están planeando una próxima película de animación, de la cual Victoria forma parte, pero las cinco chicas no han sido fotografiadas juntas en más de un año.

Sin embargo, Mel no se sentiría atraída por los rumores de que Victoria había vuelto con sus Spice Girls y le decía a las mujeres sueltas: “Siempre me meto en problemas, así que no voy a decir nada”.

Después de colgar la cabeza entre las manos y luego cruzar los brazos, agregó: “No digo nada, siempre me meto en problemas y comparto demasiado, así que no digo nada”. Ella concluyó: “Me lo pasé muy bien anoche”.

La banda, sin Victoria, inició su gira de reunión en mayo con un comienzo inestable, luego de problemas de sonido en su set de apertura en Dublín.

Emma Bunton, Melanie Brown, Melanie Chisholm y Geri Horner disfrutaron de una épica gira de 13 fechas por el Reino Unido, pero Victoria se negó a unirse a las chicas en la gira, 23 años después de que encontraron el éxito de la lista con Wannabe.

Sin embargo, en agosto, una fuente cercana a las chicas afirmó que “habían estado trabajando en Londres para reunir sus pensamientos y comenzar a grabar material nuevo”.

“Es muy emocionante y en las primeras etapas, pero está sucediendo”, agregó la fuente, aunque admitió que aunque las chicas tenían la esperanza de que Victoria se uniera a ellas, no era probable.

Sin embargo , volverá para la película , con el manager Simon Fuller contándole a The Hollywood Reporter. Él dijo: ‘Lo que viene después es que vamos a hacer muchas cosas emocionantes. Haremos una película animada y hay muchos planes emocionantes por venir ‘.

La presidenta de Paramount Animation, Mireille Soria, confirmó más tarde los informes anteriores de la película, admitiendo que las chicas “tenían una idea que hemos estado desarrollando”.

