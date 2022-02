“Spencer”: la fábula de Lady Di

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La historia de los monarcas y aristócratas, por alguna razón que desconozco, siempre me ha parecido interesantes porque de alguna manera la posteridad los pinta como dioses que por gracia divina están por encima de los mortales, a pesar de que son simples humanos de carne y hueso. En algunas se reflejan las tradiciones de la nobleza milenaria, y también la locura y la sangre derramada por los excesos de megalomanía. La lista es inabarcable. Pero de todos los que he digerido, particularmente siempre me ha llamado la atención el caso de la princesa Diana porque su obra es diametralmente lo opuesto.

Antes de su trágico accidente, la princesa Diana era vista por los medios de comunicación, no solo como un ícono de la moda y su amplia labor humanitaria, sino, además, como una mujer desilusionada por la vida privada tumultuosa que era ocasionada, en parte, por el matrimonio disfuncional que mantenía con el adúltero príncipe Charles desde principio de los años 80 y por los rígidos protocolos de la realeza británica que solo le causaban una infelicidad suicida y en el fondo agudizaban su necesidad de liberarse de las costumbres ortodoxas que la encarcelaban. Esa parte de su vida se ha ilustrado en unos cuantos documentales, libros, series de televisión y ahora, recientemente, en una película de Pablo Larraín.

Esta película tiene como título “Spencer” y sigue esa tendencia de Larraín, al menos en esta etapa de su carrera, de retratar el resquebrajamiento psicológico de mujeres que están nubladas por la desilusión, como en “Jackie” y “Ema”. Se trata de un drama biográfico que ficcionaliza en clave psicológica la angustiante vida privada de la princesa Diana que se lleva a cabo en los pasillos de un castillo de la realeza que la encierra como si estuviera en un manicomio o una prisión estatal, en las vísperas de una Navidad muy grisácea.

El ejercicio de estilo con el que Larraín muestra la crisis de Lady Di es desasosegante, claustrofóbico, intimista, dotado de cierta fastuosidad en los decorados y en el vestuario, pero, sobre todo, iluminado en todo momento por una brillante interpretación de Kristen Stewart.

Cuando Stewart está en pantalla reproduce a la perfección a la princesa de Gales y hace posible que tenga sustancia el discurso sobre la ansia de aislamiento, la desestigmatización social y los ritos decimonónicos de la monarquía. Si no me equivoco, es una de las mejores de su corta carrera como actriz y demuestra la capacidad que posee para añadir autenticidad a su personaje. Quizá no se parece físicamente a la princesa de Gales, pero la manera en que emplea su expresividad para capturar los conflictos de su trágica vida alcanza las tres dimensiones en todas las escenas y no hay ni un solo instante en que no me resulte creíble cuando mimetiza los gestos, la mirada, los silencios, la caminata, la elegancia y el acento de su Alteza Real.

La película de Larraín me parece desoladora porque a ratos ofrece un retrato agridulce que muestra la fragilidad emocional de una princesa enjaulada con una sobriedad que se aleja de los artificios innecesarios, fusionando el mito y los hechos reales para relatar el calvario de una mujer que, más allá de la pompa y los vestidos negros de la venganza, desea superar la ruptura del matrimonio, colmar el vacío afectivo y escapar con sus hijos, aunque sea provisionalmente, del férreo tradicionalismo patriarcal de la monarquía británica que ha decapitado a las reinas que no se someten a las normas, a un refugio donde pueda recobrar la libertad que la dura realidad le ha quitado por los compromisos reales. Su fábula de Lady Di es muy emotiva.

Ficha técnica

Título original: Spencer

Año: 2021

Duración: 1 hr 56 min

País: Reino Unido

Director: Pablo Larraín

Guión: Steven Knight

Música: Jonny Greenwood

Fotografía: Claire Mathon

Reparto: Kristen Stewart, Timothy Spall, Sally Hawkins,

Calificación: 7/10

