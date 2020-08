SpaceX pone en el espacio el satélite argentino SAOCOM 1B

View this post on Instagram

🔴Gran conmoción ha causado en República Dominicana el avistamiento de una extraña estela en el firmamento, mirando hacia el oeste. 🔴No era más que el cohete Falcón 9, de la compañía estadounidense SpaceX, que estaba poniendo en órbita al satélite argentino Saocom 1B desde el Centro Espacial Kennedy, Cabo Cañaveral, Estados Unidos. 🔴El cohete fue visible un poco antes de las 7:30 PM de este domingo. ▫️ 📷 @marlegori ▫️ 📌 7:45 PM 30.8.2020