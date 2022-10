SpaceX fue multada con $18.000 dólares tras accidente donde empleado estuvo en coma varios meses

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La empresa SpaceX fue multada con $18.475 dólares por las violaciones de seguridad que provocó un accidente donde uno de sus empleados se mantuvo en coma por varios meses.

Un técnico de la compañía aeroespacial fundada y dirigida por el magnate Elon Musk, identificado como Francisco Cabada, sufrió una lesión en la cabeza mientras realizaba pruebas en un motor de cohete Raptor 2, que lo ha dejado en coma durante meses.

El hecho ocurrió el 18 de enero en la fábrica de la compañía, en California, Estados Unidos y ahora sale a relucir la multa impuesta a la empresa.

Según el informe del hecho, todo comenzó cuando una tapa del controlador de combustible se soltó y le fracturó el cráneo a Cabada.

Las lesiones sufridas por Cabada fueron extensas y afectaron su cabeza, extremidades superiores e inferiores y su sistema respiratorio.

Aunque ya no se encuentra en coma, el empleado aún no ha podido comunicarse y no puede sobrevivir sin asistencia médica, según un abogado de la familia y su cuñado.

Tampoco se sabe si alguna vez podrá abandonar el hospital, lo que empeora el caso.

