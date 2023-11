“Soy más que mi realidad”: el libro que resultó de una promesa divina 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En una entrevista para el programa “Novedades”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV, la autora Yajaira Liriano reveló las motivaciones detrás de su más reciente obra literaria, «Soy más que mi realidad» y la conexión que busca establecer con sus lectores.

“Lo que me motivó fue inspirar y transformar, no solamente la parte exterior de las mujeres, sino la parte interior, pero también que ellas puedan darse cuenta de que no deben conformarse con lo que están viviendo en este momento, que es su supuesta realidad”, comentó.

De igual forma, manifestó que este escrito resultó de una promesa divina, en la que el Señor le aseguró que escribiría un libro que marcaría significativamente a quienes lo leyeran, porque a través de su obra, muchas personas se identificarán y experimentarán liberación y sanación.

“Yo recibí una promesa de parte del Señor de que yo iba a escribir un libro y que a través de mi libro se iban a identificar muchas personas y de esa manera iban a ser liberadas y sanadas”, pronunció.

(Ver programa).

Durante un diálogo con la periodista María Jiménez y la psicóloga Laurie Peña, la escritora sostuvo que «Soy más que mi realidad», no solo busca contar una historia, sino también inspirar un cambio en la vida de sus lectores, llevándolos a cuestionar y trascender su propio realidad.

En ese aspecto, agregó que con este libro tiene como objetivo, además, que las mujeres reflexionen sobre el empoderamiento, argumentando que hay una diferencia entre sentirse poderosa por la elección de la ropa y cultivar una fortaleza interna que inspire cambios en los demás.

“No es lo mismo decir que estás empoderada por una ropa, sentirte una persona poderosa, que tú hacerte ver el carácter como tal o tener la capacidad de transformar a alguien a que tú simplemente te veas reflejado con algo exterior”, comentó.