Soto, Tatis Jr. y Guerrero Jr. encabezan a dominicanos en Equipos Todo MLB 2021

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Los integrantes de la tercera edición del Equipo Todo MLB fueron anunciados la noche del martes en MLB Network y entre los elegidos para el Primer y el Segundo Equipos hubo una importante presencia de jugadores latinos.

Como fue el caso en el 2019 y el 2020, los ganadores del 2021 fueron elegidos a través de un proceso en el que el 50% de los votos estuvo en manos de los fanáticos y el otro 50% de un panel de expertos. El Equipo Todo MLB se divide en Primer y Segundo Equipos, cada uno con un receptor, primer base, segunda base, tercera base, torpedero y bateador designado, más tres jardineros, cinco lanzadores abridores y dos relevistas.

Éstos fueron los ganadores en el 2021:

PRIMER EQUIPO

BD: Shohei Ohtani, Angelinos. C: Salvador Pérez, Reales. 1B: Vladimir Guerrero Jr., Azulejos. 2B: Marcus Semien, Azulejos. SS: Fernando Tatis Jr., Padres. 3B: Austin Riley, Bravos. OF: Juan José Soto, Nacionales. OF: Bryce Harper, Filis. OF: Aaron Judge, Yankees. LA: Max Scherzer, Dodgers. LA: Corbin Burnes, Cerveceros. LA: Walker Buehler, Dodgers. LA: Robbie Ray, Azulejos. LA: Gerrit Cole, Yankees. LR: Liam Hendriks, Medias Blancas. LR: Josh Hader, Cerveceros.

SEGUNDO EQUIPO

BD: Yordan Álvarez, Astros. C: Buster Posey, Gigantes. 1B: Freddie Freeman, Bravos. 2B: Ozzie Albies, Bravos. SS: Trea Turner, Dodgers. 3B: Rafael Devers, Medias Rojas. OF: Nick Castellanos, Rojos. OF: Kyle Tucker, Astros. OF: Teoscar Hernández, Azulejos. LA: Shohei Ohtani, Angelinos. LA: Julio César Urías, Dodgers. LA: Kevin Gausman, Gigantes. LA: Max Fried, Bravos. LA: Zack Wheeler, Filis. LR: Raisel Iglesias, Angelinos. LR: Kenley Jansen, Dodgers.

INTEGRANTES DEL PRIMER EQUIPO

Bateador Designado: Shohei Ohtani

Añadan otro logro a la colección del fenómeno lanzador/bateador. Ohtani fue el primer jugador en la historia de la L.A. con al menos 45 jonrones, 25 bases robadas y 100 carreras anotadas en una temporada. Nada mal para un pitcher.

Catcher: Salvador Pérez, Reales

El venezolano Pérez, que también se llevó esta distinción en el 2020, tuvo una temporada increíble a los 31 años. No sólo superó con facilidad su marca previa de 27 jonrones, sino que sus 48 jonrones le permitieron empatar al dominicano Vladimir Guerrero Jr. en el liderato de esa categoría en MLB, romper el récord de Johnny Bench de más vuelacercas en una campaña para un receptor, vigente desde 1970, e igualar al cubano Jorge Soler con el récord para la franquicia.

Primera base: Vladimir Guerrero Jr., Azulejos

El dominicano Guerrero explotó esta temporada, empatando a Pérez en el liderato de jonrones de MLB (48), al tiempo que lideraba a las Mayores en carreras (123) y la L.A. en OPS (1.002). Esta es la primera selección de Guerrero, de 22 años, para esta escuadra, y todo indica que será la primera de muchas.

Segunda base: Marcus Semien, Azulejos

Seleccionado para el Segundo Equipo en el 2019, el difícil 2020 de Semien lo llevó a aceptar un contrato de un año con los Azulejos que requería mudarse de posición. Terminó implantando un récord de jonrones para un segunda base (45) al tiempo que dejaba un OPS de .873 con 102 carreras empujadas y 115 anotadas.

Shortstop: Fernando Tatis Jr., Padres

Aunque batalló toda la temporada con una lesión en el hombro izquierdo, el dominicano Tatis se las arregló para dejar un OPS de .975, además de 42 jonrones, 25 bases robadas, 97 carreras empujadas y 99 anotadas. Esta es la segunda vez seguida que Tatis Jr., de apenas 22 años, es nombrado al Primer Equipo Todo MLB.

Tercera base: Austin Riley, Bravos

Una de las razones más importantes para que los Bravos se recuperaran de la ausencia del venezolano Ronald Acuña Jr., Riley dio un paso al frente con promedio de bateo de .303, 33 jonrones, 33 dobles y 107 carreras empujadas para ser elegido por primera vez al Equipo Todo MLB.

Jardinero: Juan Soto, Nacionales

A los 22 años, el dominicano Soto lideró a MLB con un impresionante OBP de .465 y 145 boletos. Bateó 29 jonrones y empujó 95 carreras para convertirse por tercera vez en miembro del Equipo Todo MLB y parte del Primer Equipo por segundo año seguido.

Jardinero: Bryce Harper, Filis

Harper fue incluido por primera vez en el Equipo Todo MLB tras ser primero en la Gran Carpa con 1.044 de OPS y 42 dobles, además de 35 jonrones, 84 carreras empujadas y 101 carreras anotadas.

Jardinero: Aaron Judge, Yankees

Después de perderse 142 juegos entre 2018 y 2020, Judge tuvo un OPS de .916, bateó 39 jonrones y empujó 98 rayitas en 149 encuentros. Es su primera elección al Equipo Todo MLB.

Abridor: Max Scherzer, Dodgers

El futuro Salón de la Fama dejó marca combinada de 15-4 con EFE de 2.46, 236 ponches y un WHIP de 0.86, el mejor de todo MLB, entre Nacionales y los Dodgers. Pero lo que más sobresalió fue ese récord de 7-0 y efectividad de 0.78 con 79 ponches en sus primeros 58 innings con los Dodgers.

Abridor: Corbin Burnes, Cerveceros

El derecho de 27 años ganó este mes su primer Cy Young y ahora sumó su primera selección al Equipo Todo MLB. Tuvo EFE de 2.43, FIP de 1.63, una relación de 6.88 ponches por boleto y EFE+ de 176, líder de MLB en todas esas categorías.

Abridor: Walker Buehler, Dodgers

Buehler, de 27 años, es elegido por primera vez al Equipo Todo MLB tras dejar topes personas en aperturas (33) e innings (207.2), además de una efectividad de 2.47 y una EFE+ de 165.

Abridor: Robbie Ray, Azulejos

Ray reencontró su control y se ganó el Cy Young de la L.A. y su primer llamado al Equipo Todo MLB. Lideró a la L.A. en EFE (2.84), innings (193.1), EFE+ (154) y WHIP (1.045), además de liderar a las Mayores en ponches con 248.

Abridor: Gerrit Cole, Yankees

Cole, elegido por tercera vez al Equipo Todo MLB y por segunda vez al Primer Equipo, tuvo EFE de 3.23 y 243 ponches en 181.1 innings, terminando segundo en la votación al Cy Young de la L.A.

Relevista: Josh Hader, Cerveceros

Con 34 salvados y efectividad de 1.23, Hader siguió estableciéndose como uno de los mejores relevistas de su generación. Es su segundo llamado al Equipo Todo MLB, tras haber estado también en el Primer Equipo en 2019.

Relevista: Liam Hendriks, Medias Blancas

En su primera temporada en Chicago, Hendriks dejó EFE de 2.54, un WHIP de 0.73 que fue el mejor de MLB y 38 salvados, tope en la Liga Americana.

