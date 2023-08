¡Sorprendente! Maribel Guardia afirma su hijo fallecido le apareció en un sueño y le reveló la fecha de su muerte

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Maribel Guardia, La famosa actriz y cantante costarricensemexicana, Maribel Guardia ha sorprendido al mundo del espectáculo con su última revelación y es que ha afirmado que su hijo fallecido Julián Figueroa se le presentó en un sueño y le reveló la fecha de su muerte.

«Cuando murió Julián, no podía ni caminar, me temblaban las piernas. Un día, mientras rezaba el rosario, él vino a mí, lleno de luz, y me dijo muchas cosas sin hablar. Incluso me dijo cuándo voy a morir, pero no voy a revelar eso», reveló Maribel a Telemundo.

El relato conmovedor de Guardia ha dejado a muchos sorprendidos y entristecidos porque en muchas ocasiones esta ha dejado ver lo difícil que ha sido para ella lidiar con la muerte de Julián.

Además, agregó: «Me da mucha tranquilidad. Puedo llorar a gusto. Porque cuando rezo, siento mucha paz y luz al tener a mi hijo aquí. Ya sabré cuándo (mover las cenizas a otro lugar). Creo que el día que muera, nos llevarán juntos y nos arrojarán donde sea», advirtió.

La artista, conocida por su positividad y espíritu optimista, abordó este tema delicado en la entrevista con apertura y emotividad.

Relacionado