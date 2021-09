Sorprende en redes cambio físico del Martha Heredia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La artista Martha Heredia se mostró en las redes completamente transformada en su aspecto físico.

La intérprete ha bajado considerablemente de peso, cambio que no ha pasado desapercibido por sus seguidores, quienes se muestran divididos en sus opiniones.

Algunos afirman que Heredia se veía mucho mejor antes, con sus libritas de más.

“Ay no sé Martica, muy delgada”, “ella puede decir lo que sea, pero ya no siga bajando”, “hay veces que las libritas caen mejor…”, y cientos de comentarios más a los que Heredia no pudo dejar de contestar.

“Realmente yo quisiera 10 libras más, pero es un proceso”, respondió la baby a uno de los seguidores que además le acusó de abusar del Photoshop.

Se recuerda que a principio del mes de septiembre Heredia reveló que se sometió a una cirugía bariátrica por problemas de salud.

