Sororidad, palabra difícil de leer pero poderosa en definición

La Sororidad es un pacto entre mujeres, es hermandad entre nosotras, es

reconocer que unidas somos más fuertes, es saber que no somos enemigas, es

apoyarnos y levantarnos juntas.

Frente a una cultura aún patriarcal y enseñanzas de que las mujeres competimos

entre nosotras la Sororidad viene a cambiar el sistema, aportando valor en

tiempos de cambios.

¿Cómo empezar a ser sorora?

1. Cambia el chismear por apoyar.

2. Deja de criticar a otra mujer.

3. No busques consuelo en los defectos de otras mujeres.

4. Sé amable con otra mujer, no tienes que ser amiga para ser empática.

5. Acepta que hay de todo tipo de mujeres.

6. Brinda confianza en la mujeres de tu alrededor.

7. Sigue a mujeres que te sumen.

8. Cuida a tu amigas.

9. Recuerda que la mujer de al lado no es tu competencia.

10. Enseña a las mujeres de tu alrededor el poder de la Sororidad.

Te invito a que la incluyas dentro de tus valores como mujer, que la utilices como

una herramienta para que juntas logremos lo que nos dijeron que era imposible.

