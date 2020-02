“Sonic the Hedgehog”, un estreno supersónico en Estados Unidos y Canadá

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES (EE.UU.).- “Sonic the Hedgehog” tuvo un estreno supersónico en Estados Unidos y Canadá y alcanzó el primer puesto en los cines este fin de semana largo, por el lunes festivo del Día del Presidente, con 68 millones de dólares de recaudación.

Según las estimaciones del portal especializado Box Office Mojo, esta cinta consiguió de esta manera convertirse en el mejor lanzamiento en la gran pantalla de una película basada en un videojuego.

“Sonic the Hedgehog” también dio un respiro a Paramount, un estudio que había acumulado recientemente tropiezos tan sonoros como el de “Terminator: Dark Fate” o “Gemini Man” (ambas de 2019).

El famoso erizo de Sega, que cuenta con la voz de Ben Schwartz en su versión original, debe combatir en esta película al doctor Robotnik/Eggman, que interpreta Jim Carrey.

Margot Robbie y sus compañeras de “Birds of Prey” se quedaron con la segunda plaza gracias a sus 19,6 millones de dólares.

De título completo “Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn”, la historia sigue los pasos de Harley Quinn (Robbie), ya alejada del Joker y ahora al frente de un grupo de mujeres de lo más temible y en donde figuran las actrices Mary Elizabeth Winstead y Rosie Pérez.

El podio lo completó “Fantasy Island”, que pasó por alto las malas críticas que recibió (solo un 8 % de reseñas positivas en el agregador Rotten Tomatoes) para recaudar 14 millones en su desembarco en los cines, un más que buen resultado para una película con un presupuesto de 7 millones.

Encabezada por Lucy Hale y Michael Peña, esta cinta de terror y suspense recupera la misteriosa isla de la serie “Fantasy Island” (1977-1984) en la que cualquiera puede cumplir sus fantasías, sean cuales sean.

La opción romántica de “The Photograph”, muy apropiada para celebrar San Valentín, se embolsó 13,4 millones de dólares en su primer fin de semana en las salas.

“The Photograph” narra la historia de una hija (Issa Rae) que encuentra una serie de viejas fotografías de su fallecida madre de joven, a través de las que descubre que mantuvo un romance con una estrella del periodismo (LaKeith Stanfield).

Finalmente, la comedia de acción “Bad Boys for Life”, con Will Smith y Martin Lawrence, sumó 11,3 millones de dólares.

“Bad Boys for Life”, que cuenta con actores latinos como Kate del Castillo, Paola Núñez o Nicky Jam, retoma a los dos famosos y peculiares detectives de Miami en su enfrentamiento ante una temible organización mexicana.

