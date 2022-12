Soñando en un Estado fallido: haitiano construyó helicóptero en Haití; busca estudiar y trabajar en RD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Louis Wood Jherry es un joven haitiano de 23 años, que vino de Haití a República Dominicana con una visa de negocios, buscando la oportunidad de trabajar y estudiar para convertirse en piloto, luego de haber construido un prototipo de helicóptero en Puerto Príncipe.

El joven explica, que desde niño le gustó la aviación, pero que luego de realizar un bachillerato técnico en mecánica automotriz en Haití y después de investigar sobre la fabricación de aeronaves, decidió construir un helicóptero con piezas recicladas de un taller de soldadura y usando el motor de una motocicleta que le prestó su hermano.

Jherry dice que puede hablar inglés, francés, español y creole, pero que su visa de negocios no le permite conseguir un empleo formal en una compañía como un centro de llamadas, porque le piden un permiso de trabajo que él no tiene. El haitiano cuenta que ha estado laborando en una construcción pero que no le pagan suficiente dinero para costearse la escuela de vuelo y tampoco le dan suficiente tiempo libre para estudiar.

Louis Wood probó su helicóptero luego de construirlo y se dio cuenta de que todo funcionaba correctamente, pero no se atrevió a realizar una prueba de vuelo, ya que no cuenta con ningún entrenamiento de piloto. El joven relata cómo fue rechazado al buscar ayuda en la Oficina Nacional de Aviación Civil de Haití, donde le dijeron que no tienen tiempo ni dinero para desperdiciarlo en él.

Es por esto y por la situación actual de Haití, con las pandillas, la violencia y el crimen que Jherry decidió venir a República Dominicana, a buscar las oportunidades para seguir trabajando por sus sueños.

Jherry expresó que su familia está preocupada por él, ya que no tiene a nadie aquí y es la primera vez que sale de Haití, además de que cuentan con él y confían en que podrá cumplir sus sueños.

