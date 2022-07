¿Son los Padres los favoritos para hacer un canje por Soto?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN DIEGO.- Aunque el mercado de cambios en torno a Juan José Soto es algo que parece variarse cada día, Buster Olney de ESPN informa que algunos ejecutivos de MLB creen que los Padres son los favoritos para procurar los servicios del jardinero dominicano.

Ha habido múltiples y variadas opiniones acerca de cuál equipo está mejor posicionado para adquirir a Soto. En una encuesta realizada por Mark Feinsand de MLB.com, los Padres fueron los más señalados como club con mayores posibilidades de ejecutar un cambio con los Nacionales, pero los Cardenales se han mencionado bastante también.

De su parte, los Yankees no han indicado que no sean uno de los equipos interesados, pero Jon Heyman de MLB Network señala que Nueva York no está ahora mismo en la “primera línea” de las pláticas con Washington, tras adquirir al guardabosque Andrew Benintendi el miércoles.

Según Heyman, los Padres, Cardenales, Dodgers y Rangers “parecen estar más involucrados” en las negociaciones con los Nacionales por Soto.

Relacionado