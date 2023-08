¡Son la alta aprobación de Luis y vuestro rechazo, señores!                     

El amigo Julio Martínez Pozo (Julito, para mí, desde que hacíamos pininos como redactores de Vanguardia del Pueblo), el más inteligente de todos los comunicadores del pasado PLD-FUPU parecía no tenerlas todas consigo cuando comentaba que ahora que Luis es candidato presidencial tendrá el gran problema de que tanto Leonel, como Abel y todos sus voceros lo estarán atacando de manera implacable a partir de ahora.

Pienso que ni siquiera un comunicador tan inteligente como Julito, ni Leonel ni Abel entienden la magnitud del dilema que les representa la candidatura de Luis.

El primer aspecto de ese dilema es que los partidos, movimientos de apoyo y los seguidores de Luis podrán dedicarse ahora a elevar la intención de voto de Luis, que hasta ahora fluctúa entre 48 y 56, hasta el 60 ó 65% de aprobación de su primer gobierno.

El otro aspecto de ese dilema “opositor” es que en la lógica de la mala política que representan Leonel y Abel, todo lo que haga el gobierno de Luis es desastroso, negativo, improvisado, malo.

Ese discurso negativo, para el país, ya fue puntualmente sintetizado por Gedeón Santos en su artículo La derrota de los pesimistas dominicanos, en el que puntualiza: “… los pesimistas usan los diferentes medios para sembrar confusión, retorcer verdades, imponer su visión apocalíptica e intentar destruir a todo aquel que ose decir que avanzamos o que vamos por buen camino; eso a pesar de las abrumadoras evidencias de que, no sólo avanzamos, sino que somos los que más rápido lo hacemos en toda América Latina”.

Gedeón caracterizó a la oposición que hacen Leonel y Abel en febrero del año pasado, y desde entonces han reforzado e insistido su discurso negacionista que sólo hace distanciarlos del pueblo.

Julito ve que los ataques de la oposición pueden afectar a Luis, pero no advierte que los voceros del cambio no son mudos, y esos sí tienen mucha tela por donde cortar y espacios para sumar electores.

Pero ojalá que esos voceros del cambio no se dejen arrastrar a la campaña negativa que ya adelanta Julito.

Que no pasen a detallarle al electorado los 5 gobiernos de desguañangue institucional, corrupción e impunidad del PLD, en los que Leonel fue conceptualizador de los 5 y presidente de tres.

Y Abel diputado y presidente de la Cámara de Diputados en tres períodos, en los que al decir de Ramón Alburquerque dejó un lío de mil millones de pesos que no ha sabido, no ha querido o no ha podido explicar.

Y que luego ha sido alcalde de Santiago, donde también tendrá grandes cuentas por transparentar, que le pregunten al destacado comunicador Esteban Rosario.

Pero las mejores municiones de los voceros del cambio son las ejecutorias de Luis en florecimiento institucional, zapata de gobernabilidad, asistencia social a los más desvalidos, y levantamiento de la más extensa obra de infraestructura que en todo el territorio nacional haya levantado gobierno alguno antes de cumplir tres años.

Eso, junto a los éxitos reconocidos por propios y extraños en la administración de la pandemia y la recuperación y estabilidad económica y los efectos inflacionarios y recesivos de la guerra en Ucrania, son los logros que le han merecido al presidente honesto y trabajador que es Luis, alcanzar una aprobación ciudadana que ha remontado hasta el 65%.

Y esa alta aprobación es la que debe ser trasvasada a la intención de voto por Luis para dejar sin resuello a la negativa oposición.

Leonel, Abel y otros que coinciden en su discurso negativo contra Luis llevan tres años en eso ¿Y…?

POR NELSON MARTE