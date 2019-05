¿Son futurólogos los encuestadores?

Psicología social

Las encuestas se originaron en los Estados Unidos, su creador fue George Gallup cuando proyecto a través de una encuesta la victoria presidencial del Demócrata Franklin D. Roosevelt en 1936, pero no fue hasta los años 60,s que las encuestas comenzaron a usarse ampliamente con fines electorales por los medios de comunicación y los partidos políticos. John F. Kennedy fue el primer candidato en basar su estrategia de campaña en las encuestas.

Toda campaña política debe estar sustentada en un amplio proceso de investigación cualitativa y cuantitativa que permita establecer la estrategia y tácticas adecuadas a partir de lo que dice la opinión pública. El politólogo Italiano Giovanni Sartori define la opinión pública como “ el fundamento esencial de la democracia. Indica que es la opinión generalizada o estado mental difuso que interactúa con flujos de información sobre el estado de la cosa pública de cualquier tema.

Una encuesta es una técnica de investigación cuantitativa y muestra los resultados derivado de una serie de cuestionarios aplicados a una muestra poblacional. Sirve para generar descripciones de la sociedad, detectar cambios sociales, fotografiar la realidad de un momento, planificar estrategias de acción, legitimar decisiones, escuchar a la sociedad, generar participación ciudadana,

La pregunta es ¿le están dando los políticos la justa dimensión a las encuestas o solo la ven como carrera de caballos para ver quien está delante y quien está detrás?

Hay un error muy común en pensar que las encuestas predicen el futuro, pero Las encuestas no pronostican porque no son votos, una opinión no es un voto. Tenemos infinidades de casos y campañas donde no siempre gana la elección el que gano en las encuestas.

Es imposible pensar hoy en una elección medianamente importante sin encuestas, pero el chiste es ¿para que se usan? ¿pronosticamos con ellas? Mucha gente piensa que las encuestas son pronósticos al punto que cuando termina una elección se preguntan cuál encuesta atino o cual fallo, cuando la encuesta lo único que no hace es atinarle a nada porque no se trata de atinarle a nada, pero ¿para que se usan? Los medios de comunicación por ejemplo las usan para contar la historia de la elección, sin las encuestas no tienen forma de contar la historia de la elección.

Por su parte los estrategas las usan para que no ocurra lo que dice la encuesta, si la encuesta dice que tu candidato va perdiendo por 15 puntos, haces estrategia para que eso no ocurra, para cambiar la historia, y luego te dicen que la encuesta no atino, pues entonces no hagas estrategia y quédate sin hacer nada con los números que te dieron. Los comunicólogos la usan para decir si van ganando y hasta inventan sus encuestas para decir que van ganando. En campaña todos los candidatos tienden a decir que van ganando pero solo gana uno. Y otro uso es para los apostadores, los que meten dinero en las campañas, que meten dinero donde luego pueden sacar dinero.

Los encuestadores no son futurólogo, las encuestas no pronostican porque no son votos, una opinión no es un voto.

Por: Leonardo GIL

Anuncios

Relacionado