Somos más que una descripción de puesto

Todos y cada uno de nosotros nos hemos topado con el famoso ¨No me pagan para eso¨… un enunciado engañoso y amenazante, que, en su constante crecimiento, puede cerrarnos la puerta de las inmensas posibilidades.

No importa esa descripción de puesto o asignación de tareas por la cual fuiste contratado y-o solicitado, es importante saber que donde trabajes, donde colabores, donde te planten, lo único que asegurara tu éxito interno, no tanto externo, es brindar el 100% de lo que eres y sabes.

El mundo profesional es complejo, competitivo, intimidante, pero si no te lo han dicho, tú eres más que todo eso. Apelaré a la experiencia, contándoles un truquito que me ha funcionado y con su justa utilización te puede abrir muchas puertas: ⠀⠀

SIEMPRE DEBES DAR EL VALOR AGREGADO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Lo que tú haces lo hacen muchos, lo que tú sabes, lo saben muchos…pero tu capacidad de dar más, de ser proactivo/a de colaborar y ser parte de diversas iniciativas, te hace grande.

En el momento que entras a una organización, proyecto y-o equipo, comienzas a ser embajador del propósito de esa entidad. Ya no eres solamente tú, eres tú como adición de valor a un objetivo de trabajo compartido.

Habrá responsabilidades asignadas, tareas para todos y encargados de proyectos, pero todos con el fin de posicionar su marca o empresa, todos con el fin de trabajar con un fin en común.

En el momento que entras a una empresa, te conviertes en una marca caminando, eres su representante y eso es una responsabilidad que debes asumir acatando que es probable que debas manejar tu forma de ver y hacer las cosas, ya pasas de ser individual a ser una pieza importante de un rompecabezas con misión, visión y valores.

A veces entendemos que no podemos hacer más porque eso no era parte del trato, entiendo que la clave será cambiar el trato, me gustaría un mundo donde nos contrataran por habilidades personales acompañadas del título y conocimiento profesional que se necesita para ejecutar, sin olvidar que podemos editar constantemente esa descripción de puesto e ir creciendo y cultivando conocimientos en el camino. ⠀⠀

Vamos a dar lo más bonito de nosotros, para que cuando salga lo que no es tan bonito, tengamos forma de balancear el día a día. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

