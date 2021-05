Somos los likes que damos.

En esta era del internet, la ciudadanía se ha empoderado con la accesibilidad a la tecnología y el uso de las redes sociales. Desde sus smartphones, los ciudadanos vigilan, denuncian, critican, opinan, y participan sobre los temas que les interesan. Estamos viviendo un momento histórico donde el poder ya no es tan poderoso y donde esta cambiando de mano y de forma mas fácilmente. Y es que el verdadero poder del siglo XXl lo tenemos en un dispositivo de 14 pulgadas.

Para la investigación de mercados electorales y comerciales, contamos con herramientas tradicionalmente probadas tales como las encuestas, grupos focales, sondeos, entre muchas otras. Pero cual es el problema de estas herramientas? Que la información que nos están entregando los entrevistados es binaria, es decir información racional. En su libro “Todo el mundo miente”(Stephens Davidowitz, 2004) afirma que las respuestas racionales tienen un sesgo que se denomina “el sesgo de la deseabilidad”

Todo el mundo miente, todo el mundo embellece el curriculum. El sesgo de la deseabilidad social dice que no confesamos nuestra intimidad a las personas. Pero ¿qué sucede cuando las personas le dicen a Google o a cualquier otra plataforma digital cosas que no le confiesan a nadie mas? Pensemos por un momento cuantas fotos hemos compartido en los últimos tres meses, cuantos me gusta hemos dado, cuantas consultas hemos realizados, cuantos videos hemos visto, cuantos mensajes hemos enviado, cuantas conversaciones hemos tenido en redes, etc. Pensemos acerca de lo que muchas veces sin saberlo hemos confesado a Google desde que lo utilizamos.

Cuantos de nosotros damos nuestro correo electrónico o accedemos con nuestra cuenta de Facebook o Twitter para utilizar alguna plataforma como netflix, Spotify, Amazon Prime, TikTok, Uber, Linkedln etc. Cada vez que accedamos a ellas y nos conectamos lo que hacemos es sumar capas de nuestros datos, los algoritmos saben todo de nosotros, todas nuestras búsquedas y clic cuentan, saben a que hora nos conectamos, a que hora nos despertamos, a donde vamos, con quién hablamos, a que hora hacemos ejercicio, y un largo etc. Te has preguntado porque empresas como Google y Facebook tienen tanto valor? Y su mercancía son los Datos, nuestros datos; eso es el dataismo. El poder se encuentra en los Datos.

Martin Hilbert, Alemán experto en redes, sostiene que los Datos son el nuevo petróleo, que quien tiene el control de los Datos, Controlara Estados y naciones.

En el 2012 los investigadores Michal Kosinski y David Stillwel descubrieron que, al alinear un perfil con todos los rasgos de su huella digital, se pueden identificar patrones y empezar a predecir que le gustaba a cada persona. Los investigadores infirieron que con diez likes, la plataforma puede conocerte mejor que un compañero de trabajo. Con 150 likes, los algoritmos pueden conocerte mejor que la persona con la que cohabitas, y con 300 likes nos puede conocer mejor que nosotros mismos.

Somos los likes que damos.

POR LEONARDO GIL