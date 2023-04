“Somos lo que comemos”: Yosy Finol señala el beneficio de alimentarse de manera saludable y constante

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La reconocida coach fitness venezolana y conferencista internacional Yosy Finol, afirmó hoy viernes que los cuerpos sienten y transmiten lo que ingieren a diario, por lo que “somos lo que comemos”.

Sostuvo que hoy día comer saludable es una necesidad y especificó que el principal beneficio de adquirir este estilo de vida es tener salud, aclarando a la vez que comer sano no es sinónimo de bajar de peso.

“Hay muchas personas hoy en día que me dicen: pero si yo como saludable y no rebajo!, pero es que eso no es indicio de rebajar, comer saludable es para tu salud, para no tener colesterol alto, para no tener triglicéridos, para tener el corazón sano, para tener energía”, expresó.

Yosy emitió estos comentarios al ser entrevistada por la coach Lolita Suárez, en el programa “Atrévete a Transformarte”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

La CEO de la tienda Saludable y Sabroso aseguró, que para comer saludable las personas no tienen que cambiar su alimentación de forma drástica, sino su forma de cocinar los alimentos, aprendiendo a cocinarlos con su propia grasa y condimentos naturales.

“Son simplemente trucos, tienes que aprender a cocinar y mi rol es enseñarte cómo debe de ser; por ejemplo, tú te puedes comer tu mangú, simplemente le bajo a la grasa que le colocan, lo hago en una versión más saludable y ese es el secreto”, expuso.

Además garantizó, que las personas arropándose hasta donde le da su sábana, pueden permitirse una alimentación saludable, porque en la actualidad hay muchas alternativas a la hora de comprar alimentos.

Dietas

Sobre las dietas, la coach fitness puntualizó que hay muchos regímenes distintos que las personas pueden realizar, pero primero deben saber que cada organismo es distinto y reacciona distinto, pero lo primordial en este tema es siempre hacerse acompañar de un especialista.

“Cuando tú decidas hacer el régimen que tú quieras, tienes que buscarte una persona especializada que te ponga un plan a seguir, porque en las redes sociales consigues exceso de información, pero hasta ese exceso es malo”, dijo.

Yosy agregó, que cuando se trata de dietas, además de acompañarlas con ejercicio, el tener una meta clara y tomar la decisión de enfocarse en su objetivo de manera sincera es muy importante para lograr los resultados deseados.

“Hubo un momento que dije lo voy hacer, me lo propuse, busqué a las personas porque sola es imposible, yo busqué las personas claves que me enseñaran a tomar el camino que debía y esa persona lo primero que me dijo fue, tienes que cocinar tú misma”, expresó.

