Sólo una opción

Comparte esta noticia

Frente al incremento de contagios el mundo ha vuelto a sobresaltarse. Y no es para menos, pues con todos los esfuerzos que se han hecho contra la pandemia del COVID-19 en los dos últimos años, se asumía que en el 2022 recobraríamos el sosiego.

Y, obviamente, que no ha sido así. Ahora tenemos además de la pandemia con su variante ómicron, la influenza A y B, y una variedad de gripes. Todos estos síntomas parecidos tienen en desasosiego a la población. Incluso, se dice que quien no tiene un amigo afectado es porque no tiene amigos.

Sin embargo, es difícil pensar en el cierre como una opción válida contra esta situación. Creemos que además de la cuestión sanitaria, la necesidad de abrir la economía sólo parece dejar una opción, que es adoptar un adecuado y consistente protocolo en todos los escenarios en que haya socialización.

Hemos aprendido bastante en estos dos últimos años para no saber cómo implementarlo y cómo promoverlo.

Relacionado