“Solo sé que será hermos@”: Raphy Pina aclara que aún desconocen el sexo del bebé

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- El productor musical y prometido de la artista urbana Natti Natasha, Raphy Pina, aclaró que aún desconocen el sexo del bebé que están esperando, luego de que trascendiera que Mireddys González, esposa de Daddy Yankee, habría cometido una indiscreción al insinuar en una de sus historias de Instagram que la pareja esperaba una niña.

“Recuerden, no hay seres humanos más enamorao en las redes que nosotros dos. ¡Bueno nosotros dos y medio! No sé si es niño o niña solo sé que será hermos@ y ya falta menos de la mitad”, escribió Pina en una publicación en su cuenta de Instagram, donde se le ve junto a su prometida.

De su lado, la estrella latina oriunda de Santiago de los Caballeros, tampoco ha ofrecido detalles sobre el sexo de la criatura.

La cantante urbana dominicana, Natalia Gutiérrez, nombre de pila de la artista, de 34 años, se robó todas las miradas en la celebración de Premio Lo Nuestro 2021, al anunciar un embarazo de seis meses que, según dio a entender, logró luego de mucho esfuerzo.

La intérprete de “Me gusta” reveló a la revista People en Español que llevaba varios meses intentando quedar embarazada.

Tras su doctor pronunciarle que no podría tener hijos, dijo: “Me dio depresión, no quería ver a nadie, no quería hablar con nadie. Me sentí como un fracaso total como mujer”. Natti decidió entonces refugiarse en el trabajo y, de manera repentina, descubrieron que estaba embarazada.