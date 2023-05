Soliloquio ante un espejo*

Me detuve ante el espejo colocado en la pared del pasillo que lleva a la habitación principal de mi apartamento. De pie, con el ceño fruncido, como quien asiste a un tribunal y está frente a un juez. Solo que en este caso sería yo mi propio juez y consejero. Me hablé a mí mismo, pero viendo en el espejo a otro y no a mí:

Ilustración: «Retrato de Míster James» (1937), retrato del pintor surrealista belga René Magritte (1898-1967).

«Tú debes transformarte en otro; tienes que hacer estallar cadenas, nudos, tabúes, prejuicios, fijismos mentales absurdos, moralismos estúpidos, inhibiciones inútiles, remordimientos quebrantables, penas extinguibles, angustias ancestrales, pánicos peligrosos, sobreprotecciones paternalistas y restricciones miserables.

Debes ser otro y ser el mismo: el mismo hombre que sueña y juega con las gotas de viento, con las ráfagas de agua; el mismo que ama a la gente, a la tierra y a los frutos que ella engendra; el mismo que busca amigos en las esquinas de los parques; el mismo que da una flor o da un afecto enredado en miradas o en apretones de manos.

Hay mucho —una gran parte de ti— que debes hacer naufragar, pero sabes que en ti hay, aunque sean pocas, quizá muy pocas, cosas que deben salvarse de un naufragio provocado: tu actitud positiva ante la vida, por ejemplo».

Comprendí, entonces, que había llegado el momento cumbre —ese que cada ser humano deberá enfrentar en determinada etapa de la vida— de comenzar a desaprender, de escudriñar en mi interior y descubrir nuevas formas de asumir la vida… aun en el poco tiempo que de ella me quedaba, pues ya la juventud había partido hacía mucho tiempo y solo quedaban vagos recuerdos de un borroso ayer que me decía adiós con la dulce melodía del Fran Sinatra de «My way» sembrada en mi memoria. Y decidí ser otro.

*Este texto será publicado mañana en mi columna «Desde la Isla» de El Nuevo Diario».

Por Miguel Collado

