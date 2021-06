Solicitan no incluir Hospital Ciudad Juan Bosch como centro covid-19

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Residentes de Ciudad Juan Bosch solicitaró este lunes al Gabinete de Salud, no destinar al Hospital Ciudad Juan Bosch como centro de hospitalización para pacientes afectados con el covid-19.

Manifestaron que la zona donde está ubicada Ciudad Juan Bosch es uno de los pocos lugares de Santo Domingo Este donde el covid-19 no ha hecho estragos, ya que los residentes mantienen un alto nivel de prevención, lo que ha permitido que la terrible pandemia no haya afectado a los lugareños.

“Sabemos los grandes esfuerzos que se hacen desde la Presidencia de la República encabezada por el presidente Luis Abinader, así como el gabinete de salud que encabeza la vicepresidenta de la República Raquel Peña, el director general del Servicio Nacional de Salud (SNS) Dr. Mario Lama, el ministro de Salud Pública Dr. Daniel Rivera para mantener la estabilidad del país con el caso de la pandemia del covid-19”, precisa un comunicado de prensa.

Tomando en cuenta que el Hospital Ciudad Juan Bosch, es un hospital pequeño de segundo nivel, y que los familiares de los infectados por covid-19, pueden ser posibles infectados, son los que acuden a los centros de salud y se quedan en los alrededores para tener informaciones de sus parientes, y este hospital no tiene espacio para que ellos puedan esperar.

Otro aspecto negativo para Ciudad Juan Bosch, exponen que al momento de convertir su hospital como centro covid-19 donde solo cuenta con un único servicio de transporte, que es la OMSA, que, con la cantidad de residentes, se requiere de más unidades, será el mismo transporte que usarían las personas que visiten y/o cuiden a los infectados.

Además, que la zona solo cuenta con un centro comercial (Supermercado Olé), que queda frente al hospital, que también usarán sus servicios y se mezclarán con otras personas.

También los servicios que se ofrecen no solamente son para los residentes de esta localidad, si no, para los miles de familias que allí acuden en busca de salud, los cuales se verán afectados teniendo que acudir a lugares lejanos, ya que no recibirán algunos servicios esenciales.

Analizando lo antes mencionado, podemos darnos cuenta, que esta medida convertirá a Ciudad Juan Bosch, que es una zona con poco caso de covid-19, en un foco de contagio para toda la localidad.

“Entendemos que el Servicio Nacional de Salud (SNS) tiene todo el derecho de darle el uso que entienda a dicho hospital que pertenece al régimen público, pero también tiene la responsabilidad de velar por la salud de los dominicanos, es por eso por lo que solicitamos analizar la medida que ha tomado de convertir este centro de salud única y exclusivamente como centro covivid-19, para que, en la búsqueda de una solución, surjan otras problemáticas peores”, señalan los comunitarios.

Relacionado