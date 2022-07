Solicitan descentralizar la Fiscalía del Juzgado de Paz para Asuntos Municipales y de Tránsito de Santo Domingo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La licenciada Eva García León, presidenta de la Seccional Provincia Santo Domingo del Colegio de Abogados de la República Dominicana, sostuvo una reunión la mañana de este miércoles con el licenciado Milciades Guzmán, procurador fiscal titular de la provincia Santo Domingo Este, en la que se trataron varios temas, siendo el principal, la descentralización de la Fiscalía de Tránsito, que actualmente funciona en Villa Mella, Santo Domingo Norte.

Ante el crecimiento poblacional de los siete municipios que comprenden la provincia Santo Domingo y sus distritos municipales, la abogada solicitó ante la Procuraduría General de la República y demás organismos vinculados al sector justicia, descentralización de la Fiscalía de Tránsito, ya que es la única con que cuenta la provincia completa, aún siendo esta la que con mayor número de habitantes cuenta y con un número muy elevado de accidentes de tránsito, 1er lugar según las estadísticas del 2017 al 2019 20.8%.

García León, sostuvo que es el sentir de miles de abogados que diariamente pasan muchas vicisitudes para poder llevar un proceso de esta materia, lo que amerita la creación de nuevas fiscalías de tránsito en otros municipios pertenecientes a la provincia.

Expresó que no hay espacios, no hay baños para usuarios, el servicio se da en las afueras, no hay una carpa y asientos para facilitarle la vida al usuario.

Agregó que este es tan solo el primer acercamiento con miras a lograr este objetivo en beneficio de miles de abogados y usuarios que diariamente acuden a esta fiscalía de tránsito.

Está causa también es asumida por el abogado Iván Campusano, presidente de la Fundación de Jóvenes Abogados Alcanzando la Excelencia (FUNJAACLEX).

