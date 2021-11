Solicitan con un urgencia una ambulancia para Yamasá

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, YAMASÁ, MONTE PLATA.- Ante el incremento de accidente de tránsito y las dificultades que pasan residentes del municipio de Yamasá, en la provincia Monte Plata a la hora de trasladar un paciente hacia un centro médico de Santo Domingo, el diputado Román de Jesús Vargas, solicitó este miércoles una ambulancia al ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza.

Mediante una misiva, de fecha 22 de noviembre del 2021, el legislador indicó que “este centro médico brinda servicios a más de 100 mil habitantes” de los municipios Yamasá y Peralvillo, así como al distrito municipal de Los Botados y Mamá Tingó.

Un comunicado de prensa indica que ciudadanos han manifestado que en caso de que el paciente no disponga del servicio ambulatorio podría correr el riesgo de morir, ya que con este equipo se puede contribuir a salvar la vida de cientos de personas que muchas veces agravan su situación de salud y en ocasiones mueren por no ser trasladadas a tiempo a otro hospital.

Agrega que los munícipes de Yamasá, desde hace varios años, claman por una ambulancia y un centro de salud de acuerdo a los nuevos tiempos, ya que, consideran este Hospital es un centro de atención primaria.

Según informaciones, Paliza respondió de inmediato y dijo que unas treinta ambulancias llegarán al país en los próximos dias, y de esas a más tardar a principios de enero del 2022, una le será entregada a Yamasá.

En las redes sociales circula el video de una campaña sobre un telemaratón para la compra de una ambulancia para el pueblo de Yamasá, el cual se realizará el próximo 30 de noviembre de 2021.

“Porque no sabemos el día ni la hora que la vamos a necesitar, porque los accidentes no miran estatus social, porque no es lo mismo llevar un accidentado en un vehículo privado que en una ambulancia, porque un pueblo unido siempre podrá”, dice el audiovisual.

En el video también invitan a todos los ciudadanos a sumarse a este telemaratón que se realizará en el canal 3 a partir de las 7:00 de la mañana, con el lema “Una ambulancia para Yamasá “.

