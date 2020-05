Solicitan CAASD intervenga problema de cloaca en sector Don Bosco

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Una residente del sector Don Bosco solicitó a través de nuestro correo la intervención de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) para resolver una avería de alcantarillado sanitario el cual le está causando problemas de salud a ella y a los moradores del lugar debido al mal olor de las heces fecales que brotan en el contén.

La denunciante que se identificó como Karina Torres, residente en la calle Bohechío #19, indicó que desde hace dos meses está tratando con el problema y que en reiteradas ocasiones llama a la unidad de alcantarillado para resolver el problema y no obtiene solución.

Según indica Torres, en la CAASD solo le han dado un número de reporte y le dicen que para realizar el trabajo es necesario romper la calle, poner tuberías nuevas y que es necesario una excavadora.

“Cada vez que llamo me dan larga y larga, el problema es fuerte y no vienen a resolverme. Estoy desesperada ya no sé qué hacer”, indica el mensaje de Torres.

