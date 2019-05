Solicitan ayuda económica para joven atleta que sufrió aneurisma cerebral

View this post on Instagram

Hola! Soy Luisda tengo 20 años y el sábado jugando fútbol sufrí un aneurisma cerebral (una arteria de mi cerebro sangró sin previo aviso). Soy un joven atleta y músico, inmigrante en Rep. Dominicana que comenzó la universidad (Ing en sistemas) este mes; soy todo (único hijo) para mi mamá y papá, y una razón de alegría permanente para mi familia que le gustaría poder haber solucionado esto ya, pero se siente impotente ante los altos costos y lo delicado del cuadro. Hasta ahora no tengo ninguna secuela grave, pero cada minuto qué pasa es un riesgo para mi vida. Primero deben hacerme una Arteriografía 4 vasos cerebrales (Adjunto el presupuesto) y luego determinar si deben hacerme un cateterismo o una cirugía abierta; aún no tengo los presupuestos de esto, pero son más de 40,000.00 US$. Y nos exigen pagar el 100% por adelantado!!! Les pido su ayuda, cómo puedan, cómo sea, mi vida depende de esto y cada minuto cuenta; debemos hacerlo rápido, estamos a contra reloj y aún hay tantas cosas que hacer. ¡Ayúdame! Banco Progreso Flor Carolina Nougues Cta de ahorro 77833428 Pasaporte 077863487 carolinanougues@gmail.com Telf. +1 829-7781001 o si estás en el exterior https://www.gofundme.com/ayuda-a-luisda-a-vivir Dona, comparte, comenta, reza. Con lo que puedas gracias, Dios te bendiga. #helpme #ayuda #colaboracion #clinica #hospital #venezolanoenrd #cedimat #gofundme