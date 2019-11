“Sol Tropic” para las mujeres divertidas, las conservadoras y las más atrevidas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La empresaria y productora del evento de moda Costa Norte Fashion Weekend, Solenni Vásquez, ahora sorprende a todos con su talento y creatividad presentado al mercado nacional su primera colección de bañadores llamada “Sol Tropic”.

Vásquez, durante una entrevista para END, dijo que “los bañadores siempre han sido piezas que ocupan gran parte del espacio en mi clóset”.

“Ese amor por ellos me llevó hace unos años a crear diseños exclusivos para mi uso, los cuales llamaron la atención de mis amigas y de seguidoras en las redes sociales, quienes me abordaban con la misma pregunta: ¿Donde lo compraste?, entonces me dije, pues voy a preparar una colección para los amantes de esta prenda como yo”, detalló Vásquez.

¿Cómo defines el estilo de la línea?

Las piezas de Sol Tropic se caracterizan por tener varios estilos que van desde el deportivo, minimalista, clásicos y piezas exóticas.

¿A qué tipo de mujer está orientada la línea?

Sol Tropic es una línea de bañadores “todo terreno “, diseñada para las mujeres divertidas, las conservadoras, las más atrevidas y las que son más activas. Cualquier mujer que ame los bañadores se sentirá identificada con la marca ya qué hay una colección inspirada en cada estilo.

¿Qué tipo de textiles usaste y qué colores predominan?

Cada colección tiene sus colores y estampados, por ejemplo Neón is Fun está compuesta solamente por colores neones y tiene estampados muy exóticos; la colección Killing Me Softly, diseñada para la mujer conservadora, no tiene tela estampada y los colores son neutros.

Inspiración

“Considerarme una mujer todo terreno y tener que crear un bañador para cada ocasión fue mi mayor fuente de inspiración. Para mi es más que un placer que la marca se adapte a todos los gustos y tipos de cuerpo”, señaló Vásquez.

La colección está disponible en @soltropic y en el showroom de @fashionbarytapas

