Sócrates Mckinney: “es menos frustrante para una niña decirle con tiempo que no puede ser modelo”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diseñador de moda dominicano Sócrates Mckinney consideró como más frustrante y perjudicial para una niña que tiene el deseo de ser modelo decirle con tiempo que sus condiciones no son la de una potencial modelo.

“Yo creo que es más frustrante y perjudicial para una niña que tiene muchos sueños de ser modelo, pero tiene cinco pies y dos pulgadas de estatura y tiene la cadera en cuarenta, que alguien le diga, eres muy bella, pero no eres modelo ni vas a ser modelo”, aseveró el fundador de Dominicana Moda en entrevista para el espacio Bodas & Eventos que se trasmite a través de El Nuevo Diario TV.

Mckinney se mostró de acuerdo con todas las teorías que defienden el empoderamiento, al tiempo que precisó que las personas deben perseguir sus sueños, pero basarse en la realidad tal y como refiere el refrán que dice “amor no quita conocimiento”.

El especialista de moda sostuvo que algunos padres sufren de transferir sus frustraciones a la generación siguiente y aconsejó a los padres a dejar que los hijos tengan sus propias experiencias, para que sepan elegir lo que quieren ser en el mañana.

El fundador de Dominicana Moda manifestó que “nosotros sufrimos y adolecemos de trasferir nuestras frustraciones a las generaciones que vienen detrás, hay madres que quisieron ser modelos en su momento, no la dejaron y quieren que su hija sea modelo, la niña no tiene ni le gusta, no la obligue”.

Mckinney reconoció que la industria del modelaje no está libre de los perfiles y a tener algunas especificaciones como cualquier otra área empresarial y dijo que no se trata de fealdad o belleza porque son cosas subjetivas. =

