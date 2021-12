Sócrates Brito sobre el jonrón que le dio la victoria a las Estrellas: “Yo sabía que se iba”

Comparte esta noticia

SAN PEDRO DE MACORÍS.- Sócrates Brito no tuvo anoche que esperar a ver pasar la bola sobre la verja del jardín derecho, en el Estadio Tetelo Vargas, para saber que su batazo era un jonrón.

“Desde que le di, yo sabía que se iba”, manifestó Brito después de su jonrón al abrir la novena entrada, que dejó en el terreno a las Águilas Cibaeñas y les dio a las Estrellas una importante victoria 2-1.

“Conozco mi fuerza, sé cuando al pegarle a una bola, se va del parque”, observó Brito.

“Fui a buscar un buen pitcheo. Yo andaba buscándole la recta (a Michael Ynoa)”, explicó el jardinero de las Estrellas.

Apuntó que: “primero me tiró una curva (bola). Luego me tiró la recta, en el medio de la zona (de strike) y me aproveché de su error”.

Ronel Blanco (4-0) lanzó una novena entrada sin permitir carrera, pese a que le llenaron las bases, con el juego 1-1, para anotarse la victoria.

Ynoa (0-1) fue el lanzador derrotado, después de hacer solo 2 lanzamientos.

Brito, con jonrón y sencillo en cuatro turnos, lideró el ataque de 7 imparables de las Estrellas. Robinson Canó conectó doble y sencillo en 4 visitas al plato.

Ramón Torres, con doble, sencillo y una base por bolas fue el mejor bateador de las Águilas, que pegaron 6 inatrapables.

La victoria empató a las Estrellas (20-18) con las Águilas, en el segundo puesto del torneo, a un juego y medio detrás de los líderes, Gigantes del Cibao (21-16), cuyo partido de anoche frente a los Tigres del Licey (19-18) fue pospuesto por lluvia, en San Francisco de Macorís.

Las Estrellas jugarán esta noche (7:15 p.m.) con los Leones del Escogido (18-19), en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

El derecho Radhamés Liz (1-1, 1.89) será el lanzador abridor por las Estrellas, en el penúltimo partido programado para el equipo petromacorisano en la serie regular, el cual, en caso de ganarlo, les daría la clasificación para el Round Robin, segunda etapa del torneo, en la cual competirán 4 de los 6 equipos que componen la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

Relacionado