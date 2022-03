Soco Francis anuncia separación de la agrupación Lo Blanquito

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Uno de los integrantes de la agrupación Lo Blanquito, Soco Francis, anunció la separación, ya que cada uno tomó un rumbo diferente en su carrera. Aunque en la página oficial de la agrupación no se ha publicado el comunicado de la separación, uno de los integrantes, Soco Francis, afirmó que el proyecto del grupo juvenil de música urbana se terminó.

“Esta no era la manera que yo quería que esto se comunicara, esto no era lo que yo quería, yo luché mucho para que no se llegara a este punto, pero son las circunstancias de la vida y hay que fluir, hay que seguir tirando pa’ lante”, dijo Francis en un video de tres minutos.

Junto a Beto Peláez, Sholivery y Lean formaron Lo Blanquito, ganadores del Premio Soberano 2019 a “Revelación del Año”.

Los artistas se dieron a conocer en marzo de 2018 con el tema ‘Telacuti’, con más de 11 millones de reproducciones en la plataforma de Youtube. “El grupo de Lo Blanquito no va a continuar, lamentablemente”, agregó.

La propuesta de la internacionalización les llegó en ese mismo año cuando firmaron un contrato con la disquera Sony Music Entertainment, para llevar su música a nuevos mercados, especialmente en Centroamérica.

En el sello lanzaron los álbumes Sin “S”, B.Y.E. y colaboraron con urbanos locales como Mozart la Para y Crazy Design.

También fueron teloneros de conciertos en el país y realizaron el suyo en el Coliseo Teo Cruz.

Sin embargo, para muchos lo que se produjo fue el llamado “engavetamiento” ya que no triunfaron a nivel internacional como se esperaba.

En tanto que la disquera siempre ha promocionado en todos los niveles a la agrupación CNCO.

Cabe recordar que todavía no se han establecido cuáles eran las condiciones del referido contrato, el tiempo de duración y qué hay detrás de la separación.

Soco Francis se lanza como solista

Cita Mas Vip que el joven exponente pidió a los seguidores seguir apoyando a los muchachos por separado. Tras esta noticia, Soco Francis sacó un adelanto de su nuevo tema como solista “CTNOTA”.

Los demás no han hablado de la realidad del grupo y tampoco han anunciado nuevas canciones.

El último tema publicado en el portal oficial es de noviembre del 2021 titulado “La nena”. Mientras que las canciones de su disco de despedida Bye se encuentran en Youtube como “Pretendientes”, “Tóxico” y “Perreando”.

