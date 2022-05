Socios de Mckinsey & Company lanzan “CEO EXCELLENCE: Los seis tipos de mindsets que distinguen a los mejores líderes del resto”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Los autores y socios sénior de McKinsey & Company Carolyn Dewar, Scott Keller y Vik Malhotra, fueron los encargados intelectuales del libro CEO EXCELLENCE: Los seis tipos de mindsets que distinguen a los mejores líderes del resto; la obra se centra en plantear cómo las empresas están perseverando en una era de gran incertidumbre aunada a que no todos los CEO’s que las componen son iguales, ni tienen las mismas características de liderazgo.

La publicación identifica a algunos de los mejores CEO’s del siglo XXI comenzando con un grupo de más de 2,400 líderes corporativos; el libro incluye conversaciones con algunos de los CEO’s actuales y del pasado más prominentes e inspiradores del mundo, incluidos Reed Hastings de Netflix, Kaz Harai de Sony, Mary Barra de GM entre otros de los 67 consultados en total.

En estas discusiones, los líderes compartieron ideas a menudo contrarias a la intuición sobre cómo mirar hacia el futuro, responder a desafíos como movilizar a través de los equipos de liderazgo, involucrar al equipo directivo, interactuar con todas las partes interesadas y gestionar la eficacia personal.

“En los últimos dos años pudimos comprobar que mirar más allá del corto plazo pudo salvar el ecosistema de varias organizaciones. Lo vivimos al ver que muchas de las empresas que lograron sobrevivir tras la pandemia habían avanzado con anticipación en temas de tecnología, pensamiento creativo, aptitudes inclinadas a la resolución de problemas, y también tenían líderes con la capacidad de tomar decisiones asertivas por el bien de la organización y los equipos que las componían; un buen CEO tiene estas y otras capacidades y es justamente lo que el libro persiguió recopilar a raíz de las fórmulas más idóneas de los distintos líderes que se consultaron”, explicó Antonio Novas, socio y gerente de McKinsey & Company para la República Dominicana.

En el escrito se plantean distintos hechos y datos, por ejemplo, según el mismo, el treinta por ciento de los CEOs de Fortune 500 duran menos de tres años en el cargo, y se considera que dos de cada cinco nuevos de ellos están destinados a fracasar transcurridos 18 meses, esto, si no logran desarrollar dinámicas, estrategias y pensamientos organizacionales que los ayuden a anteponerse ante los retos que surgen en el devenir de una empresa u organización.

“El libro presenta una oportunidad especial para entender los hallazgos de la investigación y los seis tipos de mindsets que ayudaron a los líderes a obtener un impacto positivo, entre ellos también encontramos consultados a personalidades como Peter Brabeck-Letmathe de Nestlé, Ken Chenault de American Express, Jamie Dimon de JPMorgan Chase, Herbert Hainer de Adidas, Peter Voser de Shell entre otros” destacaron los autores Carolyn Dewar, Scott Keller y Vik Malhotra quienes también son socios de la firma McKinsey & Company.

Sobre los autores:

Carolyn Dewar—Carolyn es socia sénior en la oficina de San Francisco de McKinsey. Colidera la línea de servicios de excelencia para CEOs de McKinsey y asesora a muchos directores ejecutivos de Fortune 100 sobre cómo maximizar su eficacia y dirigir sus organizaciones en momentos cruciales. Ha publicado más de 30 artículos en Harvard Business Review y McKinsey Quarterly y es habitualmente ponente principal en conferencias. También es la fundadora y miembro del profesorado de muchas de las clases magistrales que McKinsey ofrece a sus clientes para sus CEOs en funciones y aquellos que se preparan para el puesto. Carolyn nació y creció en Canadá y estudió economía y relaciones internacionales en la Universidad de St. Andrews en Escocia.

Scott Keller—Scott es socio sénior de la oficina del sur de California de McKinsey. Colidera la línea de servicios de excelencia del CEO global de McKinsey y es autor de seis libros, incluido el best-seller Beyond Performance. Scott pasó sus primeros años como consultor trabajando en estrategia comercial y temas operativos hasta que su vida dio un vuelco cuando nació su segundo hijo con necesidades especiales profundas. Después de tomarse un tiempo libre para atender a su familia, Scott regresó a McKinsey con el deseo de llevar lo mejor de la psicología, las ciencias sociales y el estudio del potencial humano al lugar de trabajo. Scott es cofundador de Digital Divide Data y uno de entre los pocos cientos de personas en la historia que se sabe que han viajado a todos los países del mundo.

Vikram Malhotra—Vikram (Vik) Malhotra es socio sénior de la oficina de Nueva York de McKinsey y es el miembro más antiguo de la firma. Formó parte de la junta directiva durante 13 años, del comité operativo durante seis y del comité de socios principales durante cinco. También fue socio director para las Américas y actualmente preside el comité de Estándares Profesionales de la firma. A lo largo de su carrera, Vik ha pasado mucho tiempo asesorando a CEOs y juntas directivas. También participa activamente en importantes organizaciones sin fines de lucro fuera de McKinsey. Actualmente desempeña el puesto de presidente del consejo de gobierno de Wharton Graduate School (Universidad de Pensilvania) y es trustee de The New York City Partnership, trustee emérito de Asia Society y ex trustee de The Conference Board.

