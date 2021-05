Sociólogo pide a aspirantes concejales unificarse para evitar derrota en Alto Manhattan

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK. -El sociólogo y empresario Jaime Vargas, llamó este jueves a los aspirantes dominicanos al Concejo Municipal en las primarias demócratas que se celebrarán el 22 de junio, a unificarse para mantener los escaños conquistados y que los espacios no caigan en control de políticos que no son de República Dominicana.

Vargas aseguró que si los candidatos del Alto Manhattan no se unifican también perderán “el distrito 10 que representa Ydanis Rodríguez”.

Aseguró que en Washington Heitghs, Hamilton Heitghs e Inwood, hay contiendas al Concejo Municipal, por lo que exhortó evaluar a los candidatos con mayores posibilidades de triunfo “y nuclearse en torno a sus plataformas electorales”.

“Me llaman el matemático de la política en Washington Heitghs, he sido certero en todos los procesos políticos en los que me he involucrado y he ganado junto a Adriano Espaillat 23 contiendas”, señaló.

Indicó que hay muchos que saben que no tienen oportunidad y que el llamado a la unidad es para impedir que gane el senador Robert Jackson “que apoya una candidata que no es dominicana”.

Enfatizó que “en la pequeña RD debe haber un concejal y un senador dominicano, por lo que espera que los candidatos se reúnan para evitar el triunfo de Jackson, quién aseguró que es afroamericano radicado en Inwood.

