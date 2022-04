Sociedad Dominicana de Geriatría juramenta nueva junta directiva para el período 2022-2024

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Sociedad Dominicana de Geriatría (SODOGE), juramentó este lunes su nueva junta directiva para el período 2022-2024, en un evento realizado en las instalaciones de los laboratorios Sued & Fargesa.

La nueva directiva de SODOGE está integrada por los doctores; Alexandra Castillo presidenta, Natalia Casimiro vicepresidenta, Farah de la Cruz secretaria, Cristian Brujan tesorera y como vocales Luisa Jiménez, Dagoberto Guílamo y Erica Jiménez.

La presidenta de la Sociedad Dominicana de Geriatría (SODOGE) Alexandra Castillo, expresó durante la toma posesión que ve con preocupación que a pesar de que el país cuente con dos escuelas de geriatría, no está creada la plaza de la especialidad de médicos geriatras en el Sistema Nacional de Salud (SNS), razón que no permite sean nombrados geriatras en los hospitales y por tanto los envejecientes no reciben la valoración geriátrica integral que puede ofrecerle el especialista del área.

La Sociedad Dominicana de Geriatría aseguró que va a continuar la organización interna, realizará los trabajos correspondientes para consolidar objetivos con las filiales que se encuentran en las distintas provincias del país y a su vez integraran y unificaran los programas académicos para los médicos miembros de la organización.

Destacó que tiene el objetivo de dar a conocer la importancia de la geriatría en el país, levantar la voz para que se adecuen los recursos materiales y humanos a las necesidades de los envejecientes en los servicios nacionales de salud.

Asimismo, expresó que trabajará para que las escuelas de formación de grado de medicina, incluyan en su pensum la materia de geriatría que universidades como la Autónoma de Santo Domingo, no la tienen incluida.

