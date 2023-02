Sociedad debe cambiar vieja y tímida imagen que conserva de Duarte; tuvo una vida social muy activa

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Julio Manuel Rodríguez Grullón, vicepresidente del Instituto Duartiano, consideró que la sociedad dominicana debe dejar a un lado esa imagen tímida y vieja que conserva de Juan Pablo Duarte, porque según él, durante su juventud el patricio tuvo una vida social muy activa.

“Duarte asistía a actos sociales de la época: bautizos, bodas, fiestas, en fin, era joven de la clase alta, instruido, de los pocos jóvenes que había sido enviado fuera a estudiar; o sea, Duarte era una figura social muy activa”, comentó.

Destacó que a pesar de llevar en su corazón la firme idea de pertenecer a una patria independiente, el prócer nunca descuidó su vida amorosa.

“María Antonieta Bobadilla y luego Prudencia Lluberes, el primer romance con la Bobadilla no están claras las razones por las que se terminó, pero el anillo de compromiso que Duarte le dio se conserva en el Instituto Duartiano. Duarte también le obsequió a prudencia Lluberes que fue su segunda novia y la más larga, y con la que se estaban haciendo arreglos para casarse”, narró.

Con estas afirmaciones, Rodríguez Grullón persigue pintar en la mente de los dominicanos más jóvenes cualidades poco destacadas del hombre que fundó La Trinitaria.

Durante un diálogo con el profesor Gabriel Read en el programa “Análisis y Síntesis”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, destacó que ese hombre anciano que se observa en la única imagen que se conserva de Duarte, no es una figura atractiva para juventud, por eso se ha enfocado en subrayar su vida joven.

“Lamentablemente, no hay una pintura de Duarte en su juventud en la época de la Trinitaria, sino que cuando ya estaba en sus 60 años en Venezuela, muy deteriorado físicamente, que no reflejaba el vigor de la juventud del hombre que fundó la trinitaria y luchó en el año 1844, esa es la única imagen de Duarte que se conserva, eso no atrae a la juventud”, indicó.

Relacionado