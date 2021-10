Socarrás, Pineda, Molina y Jumbo entre los que se reportaron temprano a los Leones

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BOCA CHICA.- Los Leones del Escogido contaron con candidatos sólidos a integrar su rotación abridora y con relevistas de importancia, en la apertura de sus entrenamientos oficiales para la temporada 2021-22 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

Entre los pitchers con capacidad de abrir partidos que se dieron cita este martes a la academia de los Medias Blancas de Chicago en el complejo Baseball City, sobresalen el refuerzo cubano Yoen Socarrás y los nativos Rafael Pineda y Cristopher Molina.

Socarrás lanzó en México en el verano y pertenece a los Gallos de Sancti Spíritus en Cuba. El derecho es el primer jugador representado por la Federación Cubana de Béisbol en ser contratado por un equipo de la Lidom

Pineda viene de lanzar con los Algodoneros de Unión Laguna en la Liga Mexicana de Béisbol, donde tuvo efectividad de 3.16 en 77.0 entradas. Mientras que Molina, en la AA de Los Ángeles Angels, tuvo marca de 10-3, 3.38 de efectividad y 99 ponches en 93.1 episodios.

Jumbo Díaz encabezó a los relevistas que acudieron a la primera convocatoria de los Leones, que también tuvieron en el terreno a José Manuel Fernández y Edison Frías, estos últimos adquiridos en el receso de campaña.

Asimismo, el club escarlata vio integrarse de inmediato al inicialista y bateador designado Isaías Tejeda. El primera base Ibandel Isabel, el jardinero Wagner Lagrange y los jugadores del cuadro Miguel Gómez y Yeison Coca también estuvieron presentes.

De los elegidos en el pasado Sorteo de Novatos de la Lidom, asistieron el primera base Dariel Gómez, además de Molina.

Las prácticas fueron encabezadas por el coach de banca Felipe Rojas Jr, quien estuvo acompañado por los coaches Ronny Paulino, Francisco Morales, Alex Concepción, Víctor Estévez, José Paniagua y Jorge Merán, entre otros.

Previo al inicio de la práctica, la doctora Laura Mora, del despacho del Ministerio de Salud Pública, ofreció palabras a los presentes, motivando al seguimiento de los protocolos para evitar un brote de COVID-19 en el equipo.

Los primeros en reportarse:

Lanzadores: Samuel Adames, Jumbo Díaz, José Manuel Fernández, Kendry Flores, Edison Frías, Johendy Jiminián, Cristopher Molina, José Nin, Francys Peguero, Rafael Pineda, Yoen Socarrás y Aneurys Zabala.

Jugadores de posición: Isaías Tejeda (1B/DH), Dariel Gómez (1B), Ibandel Isabel (1B), Yeison Coca (2B/SS), Anderson Féliz (IF), Miguel Gómez (2B), Eliezer Álvarez (OF), Engel Beltré (OF), Wagner Lagrange (OF).

