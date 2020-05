Sobrino de Vladimir Guerrero, entre los 25 dejados en libertad por White Sox

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- La organización de los White Sox (Medias Blancas de Chicago) dejó en libertad a 25 peloteros, entre ellos Josué Guerrero, sobrino del inmortal de Cooperstown, Vladimir Guerrero.

Según un reporte del periodista James Fegan, del Athletic, informó que los White Sox pagarán a todos sus jugadores de ligas menores, incluidos los que acaban de despedir, hasta finales de junio.

A Josué Guerrero, hermano de Gaby y primo de Vlady Jr., los Medias Blancas lo firmaron por un bono de $ 1.1MM en 2016. El nativo de Don Gregorio no publicó números inspiradores como parte del sistema de los Medias Blancas. En 244 apariciones en el plato, el novato entre 2017-19 bateó .224 / .282 / .365 con cinco jonrones.

Los Medias Blancas también se despidieron del zurdo Byron Andre Davis, a quien Fegan señala que fue parte de la devolución que recibieron de los Reales de Kansas en un intercambio de 2017 centrado en el jardinero Melky Cabrera. Davis, que ahora tiene 26 años, lidió con lesiones en los últimos dos años y no ha lanzado desde 2017.

So, it’s 25 White Sox minor leaguers released. Guerrero is Vladimir Jr.’s cousin and signed for $1.1M in 2017. Davis came over in the Melky Cabrera trade. Maldonado was an overslot HS signing out of the 11th round in 2018. Shilling is a U of I product pic.twitter.com/KBIWjHWPnJ

— James Fegan (@JRFegan) May 27, 2020