Sobreviviente de cáncer exhorta a no dejar de vivir por querer vivir

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Laura Aguasvivas, es una abogada que puede testificar la misericordia de Dios en su vida, luego de haber recibido un diagnóstico que no hizo nada más que reafirmar su fe.

A dos meses de haber tenido a su bebé Victoria, Laura empezó un trayecto en su vida que pudo recorrer desde el primer día con la plena certeza de que por su familia, no debía dejar de vivir para vivir”.

Coriocarcinoma, fue su diagnóstico: un cáncer de crecimiento rápido que afecta el útero, que en el caso de Laura se desconoce con exactitud cuándo inició, porque se desarrolló durante el embarazo y no fue hasta el nacimiento de su bebé cuando pudieron notarlo, debido a un sangrado que hizo a los doctores considerar la posibilidad de que había sufrido un aborto, con tan solo dos meses de haber traído al mundo a segunda hija.

Por la rapidez de esta enfermedad, cuando fue localizada ya se había alojado en el hígado y uno de los pulmones de Laura, pero este no fue un impedimento para que se aferra a la vida dando fuerza a los demás con su fe.

En la actualidad Aguasvivas se encuentra una etapa de remisión del cáncer y aunque no hay evidencias definitivas de que la enfermedad desapareció, todos los pronósticos positivos son positivos.

Basada en su experiencia y en la fe que mueve sus días, esta abogada invita a las féminas a no dejar de vivir por vivir, porque “el cáncer no sumerge, nos consume y nos perdemos la graduación nuestros hijos, nos perdemos las bodas de nuestros hermanos, los momentos claves que hacen que nuestra vida tenga sentido”.

Afirmó que es un proceso duro porque el estado de ánimo de las personas está por el suelo, “pero no te pierdas la vida, estamos caminando en miras de obtener un milagro, pero Dios te permite estar aquí y esta es tu realidad ahora.

“Estás viva, estás luchando por seguir aquí, no dejes esta vida y el momento que tienes ahora, por querer una vida mejor, no dejes vivir lo que tienes ahora, por querer vivir posterior al milagro que va a llegar en el nombre de Jesús, pero camina de la mano de Dios amando a tus hijos, a tus hermanos a tus padres”, comentó.

Narró la importancia de “transmitir la fe en el proceso, no cuando te toque dar el testimonio, porque una de las cosas más lindas que el Señor me permitió es que la gente me decía, yo te iba a ver y tú me dabas fuerzas”.

