“Sobrenatural”, un disco de éxitos con tan solo dos años

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La vida musical de Manny Cruz en los últimos dos años ha dado un giro de 360 grados, a pesar de que su paso por la agrupación Aura lo hizo cosechar parte del grupo de fanáticos que han apoyado sus primeros éxitos en solitario. Así se da testimonio con el lanzamiento la tarde del pasado lunes de su primera producción de larga duración, y con el inician sus conciertos de promoción.

Manny, quien hace dos años logró colocarse en los primeros lugares de la radio nacional con el tema “Sobrenatural”, al que muchos lo bautizaron como “Como tú no hay dos”, por su contagiado coro, presentó este álbum que lleva el mismo nombre del sencillo, donde además se agregan sus posteriores hits titulados “Tarde” y “Dime pa´que”.

Además otras nueves canciones que aún no se han promocionado, pero será el trabajo que de ahora en adelante Cruz hará junto a todo su equipo de trabajo.

El material discográfico está bajo el sello de PenLuis Music y en él se encontrarán “Mírala” de la autoría de Manny Cruz y el rapero Nico; “Aquí se va” de Manny en colaboración con Antonio González; “Sabes enamorarme”, escrita por Manny, Daniel Santacruz y Luc Days; “Bien Pegao´De Manny y Nico.

También se incluyen “Tienes Dueño” autoría de Manny; Te doy mis besos” de Daniel Santacruz; “Menos dos” de Manny y producido por Richy Rojas; y por ultimo “Siempre conmigo”.

Dentro del equipo de productores y músicos junto a Manny trabajo Ambiorix Francisco, Federico Méndez, Manuel Matos, Isaías Leclerc, Ernesto Núñez, Junior Sánchez, Nicky Catarey, Nayade Macea.

Concierto

Este jueves Manny hará el primer show promocional del álbum Sobrenatural, el cual será realizado en Hard Rock Live, a partir de las 7:00 p.m. Las boletas están a la venta a través de UEPA Tickets y centros CCN.

Disgustado por no apoyo a su hermano

Manny Cruz agradece el éxito que ha tenido en el país a todos sus fanáticos y los medios, pero a la vez expresa tener un dolor porque lo mismo no ha pasado con su hermano Daniel Santacruz, quien ha sido exitoso como autor e intérprete fuera del territorio dominicano.

“Al parecer la bachata que hace mi hermano no tiene grajo y por eso aquí no lo apoyan o no ha tenido receptividad”, expreso Manny.

El exintegrante del grupo Rikarena agregó que con bachata su hermano ha ido de gira por Europa, Norteamérica y Suramérica, recibiendo múltiples de premios, pero que sonar en República Dominicana ha costado demasiado.

