Sobre proyecto Código Penal, Jorge Villegas sugiere que sea sometido a votación otra vez

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El diputado por la Circunscripción 1 del Distrito Nacional, Orlando Jorge Villegas, sugirió que el proyecto de Ley del Código Penal, el cual lleva décadas en el Congreso Nacional y aún no ha sido aprobado, sea sometido a votación otra vez.

«Si me pregunta a mí, eso lo que hay es que someterlo a votación otra vez, porque ya se ha discutido, se ha consensuado y la verdad es señores que por tres o cuatro artículos no podemos sacrificar un código entero», expresó.

«Lo dije desde que entramos al Congreso, lo he dicho en mis exposiciones en el hemiciclo, lo he dicho en los medios y lo recalco aquí nuevamente, no podemos sacrificar un código por tres o cuatro artículos», agregó el legislador durante una entrevista en El Nuevo Diario PodCast.

Asimismo y cuestionado sobre por qué introducir la discriminación por preferencia sexual cuando la Constitución establece que no puede haber ningún tipo de discriminación, Jorge Villegas fijó su posición. «No se pueden crear legislaciones para grupos particulares. No se puede categorizar la discriminación».

Se recuerda que el referido proyecto fue aprobado en el Senado y enviado a la Cámara de Diputados, donde está a punto de volver a perimir. En caso de que el proyecto perima, tendría que volver a ser sometido en la próxima legislatura.

Algunos legisladores han considerado que ha faltado voluntad política para la aprobación del referido proyecto, el cual ha generado controversia entre distintos sectores, desde el momento de su introducción al Congreso.

