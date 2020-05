Sobre las encuestas telefónicas: Algunos tips

Algunos tips a propósito del debate que se ha suscitado con los resultados de las últimas “encuestas”, que por el problema del Coronavirus se han hecho de forma telefónica.

La encuesta por muestreo es una técnica muy frecuentemente utilizada para medir una o varias características de la población a través del estudio de una muestra. La confiabilidad de los resultados de una encuesta por muestreo está basada en la representatividad de la muestra. ¿Pero qué significa que una muestra sea representativa? Pues una muestra es representativa si las características de la población están presentes en la muestra y más o menos en la misma proporción. Nos referimos a las características que se estén estudiando en cada caso. Para lograr que la muestra sea representativa tenemos que usar un método de muestreo adecuado a la población y con rigor científico para la selección. Este método debe ser aleatorio (los elementos se eligen al azar) y probabilístico (los elementos tienen una probabilidad conocida de estar en la muestra). Solo con las muestras aleatorias y probabilísticas se puede hacer inferencia estadística, pues la probabilidad es la que nos permite calcular el error y la confiabilidad de las estimaciones de las medidas que estamos calculando. Si no se observan estas condiciones son simples sondeos! ¿Qué es la inferencia estadística? Es cuando generalizamos a toda la población una medida que calculamos en la muestra que hemos extraído de esa población. Para elegir esa muestra necesitamos un marco muestral. ¿Qué es el marco muestral? Es el listado de los elementos de la población del que se extrae la muestra. No hace mucho tiempo escuché a un experto en investigación, cuyo nombre no recuerdo, decir en una entrevista que el país no cuenta con un listado segregado por edad, sexo y ubicación geográfica de acuerdo a teléfonos de personas, por lo que no tenemos un marco muestral adecuado para hacer encuestas telefónicas con el rigor científico requerido.

En conclusión, si en el país no tenemos un listado exhaustivo y segregado de los votantes de acuerdo a teléfonos que sirva de marco muestral, ¿cómo puede hacerse una encuesta nacional telefónica que sea confiable? La respuesta obligada es un rotundo no, por lo que esas encuestas telefónicas no pasan de ser simples sondeos: los resultados de esas “encuestas telefónicas” no pueden ser inferidos a toda la población porque carecen de rigor científico.

POR: Lic. Eduviges Miguelina Pérez

*La autora es profesora de Estadística de la UASD.

