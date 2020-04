Sobre la realidad que vivimos

La situación que vive la República Dominicana teje los extremismos y desnuda las debilidades de nuestro sistema político, económico y sanitario.

Evidencia que la generalidad de lo dicho con respecto a los avances supuestos, son una falsedad.

No se puede usar como excusa que este imprevisto sanitario es más fuerte que nuestras respuestas; por ejemplo en el ámbito económico se nota algo que debió solucionarse hace tiempo: el informalismo.

Al respecto un amigo y profesional del derecho, dueño de medios de comunicación me envía su opinión sobre el particular, la cual me gustaría compartir con ustedes mis amigos lectores.

Dr. Edi A. Rojas Guzmán

En ésta ocasión le corresponde al gobierno dominicano, a través de las autoridades gubernamentales competentes, tomar las directrices para enfrentar ésta terrible pandemia del Coronavirus que afecta nuestro país.

Según nuestras normas son las autoridades, encabezada por el señor Presidente de la República, que tienen en sus manos los recursos económicos para la solución de los requerimientos en los distintos ámbitos; consciente de que en éste momento todos los dominicanos debemos aunar esfuerzos y de una u otra forma aportar para la solución del problema, siempre tomando en cuenta las orientaciones y recomendaciones de las autoridades.

Todas aquellas medidas ordenadas deben ser acatadas fielmente por los ciudadanos.

Todos los sectores deben ser parte de un plan estratégico de solución, integrado por la sociedad civil, el empresariado, grupos religiosos, organizaciones políticas y de ese modo lograr despedir a la mayor brevedad éste virus y podamos volver a la normalidad de nuestras vidas.

No es momento de confrontación, debe reinar la armonía entre todos nosotros y coordinar acciones tendentes a la solución.

Todo esto ha ocurrido en medio de un proceso electoral en nuestro país; pero los sectores políticos no deben sacar beneficios de la crisis, cada quien debe jugar su rol; del mismo modo que el gobierno y sus autoridades tienen en sus manos las directrices y disponen de los recursos, que le confiere la ley, de ése mismo modo deben dar cuenta de manera diáfana y transparente del uso de los recursos y a los demás sectores no se le debe requerir más de lo que esté a su alcance, y siempre tomando en consideración que es un problema de todos.

Por Daygorod Fabián Sánchez

El autor es educador, reside en Villa Vásquez

