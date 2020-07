Sobre el curso causal en el Código Penal alemán con la reforma del 31 de enero de 1998

En el Código Penal Alemán con la reforma del treinta y uno (31) de Enero de mil novecientos noventa y ocho (1998) son más apreciables los contornos de lo que es un curso causal y lo relativo a la devolución o a la conjuración de dicho curso causal porque su redacción es votada en mil ochocientos setenta y uno (1871), es decir, unos sesenta y un (61) años después del Código Penal francés de mil ochocientos diez (1810), y en un país (Alemania) cuyos autores habrían de colocarse a la cabeza del pensamiento penal del mundo con la elaboración de enfoques y sistematización de doctrinas penales.

Ese pulimento conceptual es apreciable en el aspecto concreto del tema que tocamos a través de la lectura de los Artículos 24; 83; 83 a; 129; 138; 149; 219 h (actualmente sacado, junto con el Artículo 218, del ordenamiento jurídico penal alemán por una sentencia del Tribunal Constitucional de la República Federal de Alemania); 314 a; 319; 320; 330 b y 353 b.

Veamos a continuación lo que nos interesa de dicha cuestión leyendo, examinando y desglosando, es decir, separando las expresiones de una gran parte de dichos Artículos de dicho Código Penal Alemán con la reforma del 31 de Enero de 1998 (advirtiendo que en algunos casos las citas quizás podrían dar lugar a cansancio porque algunas tienen el mismo o muy parecido contenido, pero lo importante es que responden a diferentes artículos); veamos pues:

1.- & 24. Desistimiento

(1)No será castigado por tentativa, quien renuncia voluntariamente a la realización del hecho o evita su consumación. Si el hecho no se consuma sin intervención del desistente, entonces será impune si él se esfuerza voluntaria y seriamente para evitar la consumación.

(2)Si son varios los partícipes en el hecho entonces no se castigará por tentativa a quien evitó voluntariamente la consumación. Sin embargo, basta para su no punibilidad su esfuerzo voluntario y serio, para evitar la consumación del hecho, cuando no se consume sin su intervención o se haya cometido independientemente de su anterior aporte al hecho.

De dicho Artículo 24 se deben retener las expresiones:

“No será castigado por tentativa, quien“; “evita su consumación“; “Si el hecho no se consuma sin intervención del desistente, entonces será impune si él se esfuerza voluntaria y seriamente para evitar la consumación“; “Si son varios los partícipes en el hecho“; “no se castigará por tentativa a quien evitó voluntariamente la consumación“; “basta para su no punibilidad su esfuerzo voluntario y serio, para evitar la consumación del hecho“; “ cuando no se consume sin su intervención o se haya cometido independientemente de su anterior aporte al hecho“.

2.- & 83. Preparación de una operación de alta traición

(1)Quien prepara una determinada operación de alta traición contra la Federación, será castigado con pena privativa de libertad de uno hasta diez años; en casos menos graves esta pena será de tres meses hasta cinco años.

(2)Quien prepara una determinada operación alta traición contra un Estado, será castigado con pena privativa de la libertad de un mes hasta cinco años.

& 83 a. Arrepentimiento eficaz

(1)En los casos de los incisos 81 y 82 el tribunal puede disminuir la pena según su criterio. (& 49, inciso 2), o prescindir de la pena según estas normas, cuando el autor abandone voluntariamente la ejecución posterior del hecho y cuando evite o disminuya esencialmente un peligro por él reconocido de que otro continúe ejecutando la operación o cuando él impida voluntariamente la consumación del hecho.

(2)En los casos del & 83 el tribunal puede proceder de acuerdo con el inciso 1, cuando el autor abandona voluntariamente su proyecto y desvía o disminuye considerablemente un peligro que él ha causado y reconocido de que otro siga preparando la operación o que la ejecute o cuando él impida voluntariamente la consumación del hecho.

(3)Si se evita el peligro descrito sin acción del autor o si se disminuye considerablemente o si se impide la ejecución del hecho, entonces es suficiente su esfuerzo voluntario y serio por alcanzar esta meta.

De dicho Artículo 83 a se deben retener las expresiones:

“el tribunal puede disminuir la pena“; “o prescindir de la pena“; “cuando evite o disminuya esencialmente un peligro por él reconocido de que otro continúe ejecutando la operación o cuando él impida voluntariamente la consumación del hecho“; “cuando el autor abandona voluntariamente su proyecto y desvía o disminuye considerablemente un peligro que él ha causado y reconocido de que otro siga preparando la operación o que la ejecute o cuando él impida voluntariamente la consumación del hecho“; “Si se evita el peligro descrito“; “o si se disminuye considerablemente“; “o si se impide la ejecución del hecho“; “es suficiente su esfuerzo voluntario y serio por alcanzar esta meta“.

3.- & 129. Conformación de asociaciones criminales

(1)Quien forme una asociación criminal cuyo objeto o cuya actividad esté orientada a cometer hechos, o quien participe en una tal asociación como miembro, haga propaganda para ella o la apoye, será castigado con pena privativa de la libertad hasta cinco años o con multa.

(2)El inciso 1 no se aplicará

1.cuando la asociación sea un partido político, que el Tribunal Constitucional Federal no haya declarado como inconstitucional,

2.cuando la comisión de hechos sólo sea un objeto o una actividad de significado secundario o

3.en la medida en que el fin o la actividad de la asociación se consideren hechos punibles según los && 84 a 87.

(3)La tentativa de fundar una asociación en el sentido del inciso 1, es punible.

(4)Si el autor pertenece a los cabecillas o a los autores mediatos, o si se presenta algún caso especialmente grave, entonces se reconocerá pena privativa de la libertad de seis meses hasta cinco años.

(5)El tribunal puede prescindir de un castigo de acuerdo con los incisos 1 y 3, en el caso de partícipes cuya culpa sea menor y su colaboración sea de importancia secundaria.

(6)El tribunal puede atenuar la pena según su criterio (& 49, inciso 2) o puede prescindir de un castigo según estas normas cuando el autor

1.se empeñe libre y seriamente por impedir la continuación de la asociación o la comisión de un hecho punible que corresponda a uno de sus objetivos, o

2.libremente revele su conocimiento a una autoridad pública tan oportunamente que los hechos punibles cuya planeación él conoce, todavía pueden impedirse;

Si el autor alcanza su meta de impedir la continuación de la asociación o si se alcanza sin su intervención, entonces él no será castigado.

De dicho Artículo 129 a se deben retener las expresiones:

“se empeñe libre y seriamente por impedir la continuación de la asociación o la comisión de un hecho punible que corresponda a uno de sus objetivos“; “que los hechos punibles“; “todavía pueden impedirse“; “Si el autor alcanza su meta de impedir la continuación de la asociación o si se alcanza sin su intervención, entonces él no será castigado“.

4.- & 138. Omisión de denuncia de hechos punibles planeados

(1)Quien creiblemente se entere de un plan o de la ejecución a un tiempo en el que todavía se pueda desviar la ejecución o el resultado

1.de una preparación de una guerra de agresión (& 80)

2.de una alta traición en los casos de los && 81 a 83 inciso 1.

3.de una traición a la patria o de una puesta en peligro de la seguridad externa en los casos de los && 94 a 96, 96 a ó 100,

4.de una falsificación de dinero o títulos valores en los casos de los && 146, 151, 152, o de una falsificación de tarjetas de pago y formularios para eurocheques en los casos del & 152 a, inciso 1 a 3

5.de un grave tráfico de personas en los casos del & 181, inciso 1, numeral 2 ó 3,

6.de un asesinato, homicidio, o genocidio, (&&211, 212, ó 220 a),

7.de un hecho punible contra la libertad personal en los casos de los && 234, 234 a, 239 a ó 239 b,

8.de un robo o una extorsión violenta (&& 249 a 251, ó 255) ó

9.de un hecho punible de peligro público en los casos de los && 306 a, 306 c, ó & 307, inciso 1 a 3 del & 308 inciso 1 a 4, del & 309 inciso 1 a 5, de los && 310, 313, 314 ó 315, inciso 3, del & 315 b, inciso 3, ó de los && 316 a ó 316

y omita avisar de inmediato a la autoridad o al amenazado, será castigado con pena privativa de la libertad hasta cinco años o con multa.

(2)De igual manera será castigado quien creíblemente se entera según el & 129 a, sobre el plan o la ejecución de un hecho punible y omita avisarle de inmediato a una autoridad a un tiempo en que la ejecución todavía pueda evitarse.

(3)Quien descuidadamente omita poner la denuncia, aunque él haya enterado creíblemente acerca del plan o de la ejecución de un hecho antijurídico, será castigado con pena privativa de la libertad hasta un año o con multa.

De dicho Artículo 138 a se deben retener las expresiones:

“tiempo en el que todavía se pueda desviar la ejecución o el resultado“; “ a un tiempo en que la ejecución todavía pueda evitarse“.

5.- & 149. Preparación de la falsificación de dinero y sellos

(1)Quien prepare una falsificación de dinero o de sellos de valor fabricándolo, proporcionando para sí o para otro, ofreciendo, guardando o cediendo a otro

1.Placas, moldes, estereotipos, clisés, negativos, matrices o dispositivos similares que por su naturaleza sean apropiados para cometer el hecho, o

2.Papel destinado para la fabricación de dinero o de sellos oficiales que se asemeje a una tal calidad de papel o que se le parezca hasta confundirlo y que esté especialmente asegurado contra la imitación, cuando prepare una falsificación será castigado con pena privativa de la libertad hasta cinco años o con multa, o si no con pena privativa de la libertad hasta dos años y con multa.

(2)Según el inciso 1 no será castigado quien voluntariamente

1.suspenda la ejecución del hecho preparado y desvíe un peligro causado por él en el sentido de que otros sigan preparando el hecho o lo ejecuten e impida la consumación del hecho y

2.destruya, inutilice, denuncie su existencia a una autoridad o deposite allí los medios de falsificación, en la medida que todavía existan y sean útiles para la fabricación.

(3)Si se desvía el peligro de que otros sigan preparando el hecho o lo ejecuten, sin la colaboración del autor, o si se impide la consumación del hecho, entonces basta a cambio de los presupuestos del inciso 2, numeral 1, el empeño serio y voluntario del autor por alcanzar este objetivo.

De dicho Artículo 138 a se deben retener las expresiones:

“no será castigado quien voluntariamente“; “suspenda la ejecución del hecho preparado y desvíe un peligro causado por él en el sentido de que otros sigan preparando el hecho o lo ejecuten e impida la consumación del hecho“; “Si se desvía el peligro de que otros sigan preparando el hecho o lo ejecuten, sin la colaboración del autor, o si se impide la consumación del hecho“.

6.- & 219 h. Puesta en circulación de medios para interrumpir el embarazo

(1)Quien en la intención de promover hechos antijurídicos según el & 218, ponga en circulación medios u objetos que son apropiados para la interrupción del embarazo, será castigado con pena privativa de la libertad hasta dos años o con multa.

De dicho Artículo 219 h se deben retener las expresiones:

“Quien en la intención de promover hechos antijurídicos“; “ponga en circulación medios u objetos que son apropiados para la interrupción del embarazo“.

7.- & 314 a. Arrepentimiento eficaz

(1)El tribunal puede según su criterio atenuar la pena en los casos del & 307 inciso 1 y & 309 inciso 2 (& 49 ubcusi 2), cuando el autor voluntariamente abandone la ejecución posterior del hecho, o de otra manera evite el peligro.

(2)El tribunal puede atenuar la pena amenazadora de los siguientes preceptos, según su criterio (& 49, inciso 2) o prescindir del castigo según estos preceptos, cuando el autor:

1.en los casos del & 309 inciso 1 ó del & 314, inciso 1, voluntariamente abandone la ejecución posterior del hecho o conjure de otra manera el peligro, o

2.en los casos del:

a)& 307 inciso 2,

b)& 308 incisos 1 y 5,

c)& 309 inciso 6

d)& 311 inciso 1

e)& 312 incisos 1 y 6 numeral 1

f)& 313, también en relación con el & 308 inciso 5,

conjure voluntariamente el peligro antes de originarse un daño relevante.

(3)Según los siguientes preceptos no será castigado quien:

1.en los casos del

& 307 inciso 4 & 308 inciso 6 & 311 inciso 3 & 312 inciso 6 numeral 2 & 313 inciso 2 en relación con el & 308 inciso 6

conjure voluntariamente el peligro antes de originarse un daño relevante.

2.en los casos del & 310 abandone voluntariamente la ejecución del hecho o de otra manera conjure el peligro.

(4) Si el peligro se conjura sin intervención del autor, entonces es suficiente su esfuerzo voluntario y serio para alcanzar este propósito.

De dicho Artículo 314 a se deben retener las expresiones:

“cuando el autor voluntariamente abandone la ejecución posterior del hecho“; “o de otra manera evite el peligro“; “voluntariamente“; “abandone la ejecución posterior del hecho o“; “conjure de otra manera el peligro“; “conjure voluntariamente el peligro antes de originarse un daño relevante“; “conjure voluntariamente el peligro antes de originarse un daño relevante“; “abandone voluntariamente la ejecución del hecho o de otra manera conjure el peligro.“ “Si el peligro se conjura sin intervención del autor, entonces es suficiente su esfuerzo voluntario y serio para alcanzar este propósito“.

8.- & 319. Puesta en peligro de construcciones

(1)Quien en la planeación, dirección, o ejecución de una obra, o de la demolición de una construcción, infrinja las reglas generales reconocidas por la técnica, y con ello ponga en peligro la integridad física o la vida de otra persona, será castigado con pena privativa de la libertad hasta cinco años o con multa.

(2)De la misma manera será castigado quien en el ejercicio de una profesión u oficio, en la planeación, dirección, o ejecución de un proyecto de incorporar instalaciones técnicas en una construcción, o de cambiar instalaciones técnicas de este tipo, contravenga las reglas generales reconocidas por la técnica y con ello ponga en peligro la integridad física o la vida de otra persona.

(3)Quien cause con culpa el peligro, será castigado con pena privativa de la libertad hasta tres años o con multa. (4)Quien en los casos de los incisos 1 y 2, actúe culposamente, y cause el peligro culposamente, será castigado con pena privativa de la libertad hasta dos años o con multa.

De dicho Artículo 319 se deben retener las expresiones:

“y con ello ponga en peligro la integridad física o la vida de otra persona“ (usa esta expresión en dos (2) oportunidades); “actúe culposamente, y cause el peligro culposamente“;

9.- & 320. Arrepentimiento eficaz

(1)El tribunal puede atenuar la pena en los casos del & 316 c inciso 1 según su discrecionalidad (& 49 inciso 2), cuando el autor voluntariamente abandone la ejecución posterior del hecho, o de otra manera evite el resultado.

(2)El tribunal puede atenuar según su discrecionalidad (& 49 inciso 2) el castigo al que amenaza en los siguientes preceptos o prescindir del castigo según los siguientes preceptos, cuando el autor en los casos:

1.del & 315 incisos 1, 3 nueral 1 ó inciso 5.

2.del &315 b inciso 1,3 ó 4, inciso 3 en relación con el & 315 inciso 3 numeral 1

3.del & 318 inciso 1 ó 6 numeral 1

4.del & 319 inciso 1 hasta 3

evite voluntariamente el peligro antes de que se produzca un daño considerable.

(3)De acuerdo con los siguientes preceptos no será castigado, quien:

1.en los casos del:

a)& 315 inciso 6

b)& 315 b inciso 5

c)& 318 inciso 6 numeral 2

d)& 319 inciso 4

evite voluntariamente el peligro antes de que se produzca un daño considerable

(3)De acuerdo con los siguientes preceptos no será castigado, quien:

2.en los casos del & 316 c inciso 4 abandone voluntariamente la ejecución posterior del hecho o de otra manera conjure el peligro.

(4)Si el peligro se conjura sin la intervención del autor, entonces es suficiente su esfuerzo voluntario y serio para alcanzar ese propósito.

De dicho Artículo 320 se deben retener las expresiones:

“El tribunal puede atenuar la pena“; “cuando el autor voluntariamente abandone la ejecución posterior del hecho“; “o de otra manera evite el resultado“; “evite voluntariamente el peligro antes de que se produzca un daño considerable“; (usa esta expresión en dos (2) oportunidades); “abandone voluntariamente la ejecución posterior del hecho“; “o de otra manera conjure el peligro“; “Si el peligro se conjura sin la intervención del autor, entonces es suficiente su esfuerzo voluntario y serio para alcanzar ese propósito.“

10.- & 330 b. Arrepentimiento eficaz

(1) El tribunal en los casos del && 325 a inciso 2, del & 326 incisos 1 a 3, del & 328 incisos 1 a 3 y del & 330 inciso 1 a 4 podrá atenuar la pena según su discrecionalidad (& 49 inciso 2), o prescindir de la pena según estas disposiciones, cuando el autor desvíe voluntariamente el peligro o elimine el estado causado por él antes de originarse un daño relevante. Bajo los mismos presupuestos el autor no será castigado según el & 325 a inciso 3 numeral 2, el & 326 inciso 5, & 328 inciso 5 y & 339 a inciso 5.

(2)Si el peligro se desvía sin intervención del autor o se elimina el estado antijurídico, entonces es suficiente su empeño voluntario y serio para alcanzar este objetivo.

De dicho Artículo 330 b se deben retener las expresiones: “El tribunal“; “podrá atenuar la pena según su discrecionalidad“; “o prescindir de la pena“; “cuando el autor desvíe voluntariamente el peligro o elimine el estado causado por él antes de originarse un daño relevante.“ “Si el peligro se desvía sin intervención del autor o se elimina el estado antijurídico, entonces es suficiente su empeño voluntario y serio para alcanzar este objetivo.“

11.- & 353 b. Violación del secreto de servicio y de una obligación especial de secreto

(1)Quien revele sin autorización un secreto oficial que le ha sido confiado o de otra manera le sea conocido como:

1.titular de un cargo,

2.especialmente obligado con el servicio público, o

3.persona que asume las tareas o competencias de acuerdo con el derecho de representación personal,

y con ello ponga en peligro importantes intereses públicos, será castigado con pena privativa de la libertad hasta cinco años o con multa. Si el autor por el hecho ha puesto en peligro culposamente importantes intereses públicos, será castigado con pena privativa de la libertad hasta un año o con multa.

De dicho Artículo 353 b se deben retener las expresiones:

“y con ello ponga en peligro importantes intereses públicos“; “Si el autor por el hecho ha puesto en peligro culposamente importantes intereses públicos“.

Por Lic. Gregory Castellanos Ruano

