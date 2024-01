Sobre asesinatos de abogados, periodista Glenn Davis afirma PN y justicia le han quedado mal a Santiago

Destacó que los actores intelectuales de esos 5 asesinatos “andan por ahí, vivito y coleando” (Ilustración: Carlos Rodríguez)

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.– El periodista Glenn Davis, mostró este jueves su preocupación por la noticia trágica de la muerte, del profesional del derecho, Santiago Reyes Mendoza, llevando a cinco los juristas que caen abatidos en diferentes escenarios y con diferentes tópicos, en esta ciudad.

Partiendo de las conjeturas que se hacen cuando sucede un hecho de esta naturaleza, el periodista dijo que la justicia y la Policía Nacional (PN) han quedado mal paradas, porque independientemente de cómo se hayan originado los hechos, la sociedad no ha tenido respuesta.

Davis enfatizó que la República Dominicana (RD) no puede seguir así, no puede entrar al terreno movedizo al que se está encaminando, porque en esos 5 hechos, por no sumarle otros más, ha operado la mano criminal del sicariato.

En ese marco, el periodista aseveró que en la RD no puede construirse esa cultura, es decir, normalizar la figura del sicariato, entiende que la PN y la justicia están contribuyendo de manera significativa a normalizar dicha figura en el país.

Indicó que a la sociedad no le interesan las razones que motivaron a que cometieran estos delitos, sino resultados, que tantos los actores intelectuales como los materiales paguen por el hecho cometido y que con esto se envíe un mensaje claro que el que la hizo la tiene que pagar sea quien sea.

“No quiero pensar que el sistema esté contribuyendo a normalizar la figura del sicariato en RD, porque si lo normalizamos Haití nos quedará chiquito a nosotros”, dijo el periodista Glenn Davis durante su intervención en el programa “El Nuevo Diario Santiago” que conduce junto a la periodista Adalgisa Castillo, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, por “El Nuevo Diario Tv”.

Destacó que en esos cinco casos los actores intelectuales “andan por ahí”, pues la justicia, el MP y la PN no han hecho su trabajo.

Vaticinó que este caso de Santiago Reyes va a entrar en el mismo renglón del abogado Basilio Guzmán, que esta es la fecha que no se conoce ni siquiera sobre el proceso de investigación.

