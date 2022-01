Soberbia, ceguera e hipocresía generalizada: De la posverdad a la mentira pura y simple

La sociedad, el pueblo que detenta y otorga el poder, camina y corre como un Niágara insurrecto. Olvidó que junto a los derechos tiene también deberes, como lo olvidaron los que por periodos ostentan y hacen galas alevosas y perversas del poder que se les presta, que viven a toda prisa sus tempestades irresueltas y se dirigen sin capa a desafiar el viento más vil del desierto.

Son liderazgos que surgen sin calidad ideológica o moral, el insensato y soberbio, niega, inventa, pervierte, corrompe, persigue, etc. todo para hacer valer su océano de mentiras y legitimarse. Es así como llegamos a la situación de iniciar una búsqueda, donde pareciera no hay seres que valgan la pena, que aun conserven eso que Garretón llama “La virtuosidad del hombre”.

¿Será que estamos JODIDOS? COVID, préstamos, ley AFP, leyes especiales para empresarios, licitaciones falsas, mediatización de los procesos, una sociedad donde parecería que la percepción vale más que la verdad y donde los políticos permitieron ser sustituidos por improvisadores y algo más. Los partidos olvidaron y se niegan a adaptarse a su esencia, son solo máquinas electorales de un sistema pervertido con el único fin de tomar el poder y las cámaras, en donde la mayoría ni representa ni fiscaliza ni legisla son un mercado donde se vende y compra todo.

¿La desinstitucionalización del Estado?, ¿La migración? Pasemos a la siguiente pregunta. Pero no olviden que, si no hay trabajo, la pandemia es la culpable. En crisis, o me tomo la culpa y la enfrento o la manejo, no dejo que algún día se resuelva sola, ni descargo de manera injustificada la responsabilidad de los resultados.

La democracia; Ideología, izquierda, derecha, centro, son solo palabras listas al uso de cualquier mente que viene dotada de ultra visiones efímeras y complacientes a determinados sectores e intereses. Obstaculizar los nuevos liderazgos y el miedo a una administración del poder actualizada se han vuelto síntomas de sistemas partidarios enfermos, acciones que favorecen la llegada y la acción de héroes al estilo Marvel, listos a cambiar el juego y resolver todos los problemas, pero cuyo paso deja siempre las preguntas y demandas de la gente sin respuestas.

Así que dejémonos de pendejadas, teorías, demagogias; los que gobiernan o dictan sentencias han sabido solo sobreponer las Economías y su permanencia en el poder al bienestar, a la salud y la vida de la gente. En uno de los momentos históricos más difíciles que hemos vivido, los poderosos del mundo han tomado un sin sentido de resoluciones para llenar papeles y realizar fotografías que alimenten el espectáculo del homo videns, ¿en qué han devenido las acciones de los hombres?

Pero bien, si el medio ambiente, los conflictos internacionales, la migración desmedida de los pueblos por desesperación, el acaparamiento de los alimentos y desigual venta nos permiten, aún tenemos una esperanza, y es que las naciones dejen de escuchar los pseudos políticos cuando dicen que hay que preocuparse por los países, la realidad es que los países no mueren nunca, quienes mueren son…. ¡¡LAS GENTES!!

Por Dra Nidia Paulino Valdez

