Sobeida Félix arremete contra Nuria Piera a través de su cuenta de Instagram

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La exconvicta Sobeida Félix a través de su cuenta Instagram arremetió este jueves contra la periodista Nuria Piera, a quien llamó “escoria de la televisión dominicana”.

Sobeida, quien cumplió una condena de cinco años acusada de formar parte de la red de narcotráfico de Figueroa Agosto, publicó el extenso mensaje en la referida red social alegando que no tiene otra manera de comunicarse con Piera, de quien dijo “no tiene el mínimo grado de respeto hacia mi persona”

“Si tú quieres te doy una entrevista para quitarte a ti la careta y decirte los caos que tú has callado en tu nariz”, escribió Sobeida Félix en su cuenta en Instagram.

Félix Morel le reclamó a la periodista que la siga viendo como la persona que era hace 10 años publicando su fotografía en su portal.

“Me has estudiado estos 10 años, según tú no tengo derecho a sanar y cambiar. Tú no eras nada y ni tienes nada de responsabilidad”, reclamaba Sobeida Félix.

Sobeida Félix terminó la publicación asegurando que ella tiene lo que a Nuria le falta: “valor, no me busques que me encuentras y fácil”.

El mensaje de Sobeida hacia Nuria fue publicado Luego de que el portal de la periodista colgara una información sobre “Los ostentosos lujos de las mujeres de los narcos”, con una imagen de Marisol Franco, pareja sentimental César Emilio Peralta y una otra de Sobeida Félix Morel, quien fue pareja sentimental de Figueroa Agosto.

