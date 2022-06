SNTP y CODIA realizan tertulia con la periodista Altagracia Salazar

Comparte esta noticia

Se comprometen a implementar un programa de educación continuada de seminarios, cursos, charlas y conversatorios sobre temas de interés

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), de la región Norte y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, filial Santiago, realizaron una tertulia con la periodista Altagracia Salazar.

En el conversatorio, Salazar hizo énfasis respecto a que los periodistas deben cultivar el don de la escucha y se refirió al CODIA como institución de especialidades técnicamente son representantes de un ejercicio en la sociedad.

“El periodismo es constante, sistemático, es el momento de recuperar fuentes informativas”, precisó asimismo que ésta es la oportunidad de que ingenieros y arquitectos, eleven la calidad de la profesión y de regular el ejercicio.

Sostuvo además, que los colegios de profesionales tienen que hacer un esfuerzo muy grande para recuperar su peso, al tiempo de manifestar que el que no tiene voz, no tiene peso y el que no tiene peso, no tiene capacidad para influenciar sobre los demás.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del presidente de la regional Norte del CODIA, Ramón Ortiz, quien valoró el trabajo que vienen realizando los periodistas y comunicadores para mantener a la ciudadana bien informada.

Al tiempo de destacar que ambos gremios irán siempre de las manos, para contribuir al bienestar de la sociedad dominicana.

En tanto que la secretaria general del SNTP, la periodista Johanna Benoit, ofreció las palabras centrales del encuentro.

La periodista Benoit agradeció la receptividad y el apoyo brindado por el CODIA, institución que ha acogido con beneplácito las iniciativas del gremio periodístico.

“Tenemos la gran responsabilidad de colaborar de forma eficiente y oportuna para convertirnos en grandes plataformas de actualización profesional”, expresó la secretaria general del SNTP.

Durante el acto, fueron juramentados nuevos integrantes del SNTP por el sub secretario nacional José Batista.

Entre los nuevos miembros y afiliadas están Luis Manuel Flores, Pamela Milagros Hernández, Argenis Aneudy Rosario, Edwin Corona, Félix Páez Rosario, Pablo de Jesús González, Charli Gerónimo Martin Nova.

En ese mismo orden, también fueron llamados a tomar posesión del juramento, José Alexander Zapata, José Rafael Torres, Raúl Justino Gómez Rodríguez, Esmerlin Talia Molina Contreras y Elizabeth Almonte García.

La conducción del acto estuvo encabezada por la periodista Grisbel Medina, en EL salón de conferencias del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, regional Norte.

Ambas instituciones se comprometen a implementar un programa de educación continuada de seminarios, cursos, charlas y conversatorios sobre temas de interés.

