Snowden sobre la aplicación Signal: “La uso todos los días y aún no me han matado”

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- El exanalista de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de Estados Unidos, Edward Snowden, se refirió este jueves a la aplicación de mensajería Signal, al escrbir en su cuenta de Twitter que la usa todos los días y aún no lo han matado, luego de que un usuario cuestionara la confianza de la app.

El comentario de Snowden se produjo luego que Elon Musk, quien se convirtió en el hombre más rico superando a Jeff Bezos, recomendara utilizar Signal y a través de un tuit sugirió a sus seguidores una alternativa para Whatsapp, que se ha sido tendencia luego de dar a conocer su nueva actualización: recopilará más datos de los usuarios.

Musk a través de su cuenta oficial de Twitter pidió a sus seguidores que “Usen Signal”, a lo que Snowden, el hombre que saltó a la fama por filtrar información confidencial sobre el programa de vigilancia de Estados Unidos, respondió “confirmando” la seguridad de la app.

Here's a reason: I use it every day and I'm not dead yet. https://t.co/Trhgqbwdpj

— Edward Snowden (@Snowden) January 7, 2021