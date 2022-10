Smarlyn Cordero se destaca en los medios gracias a su plataforma “Roof One TV”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Para nadie es un secreto que las plataformas digitales se han empoderando del mundo, haciendo que la cercanía al público sea verdadera tras la creación de canales interactivo donde se pueden hablar o debatir varias cosas.

Ciertamente, aunque ya hay posicionados, otros buscan la manera de por medio a lo relativo crear contenido distinto y fresco, para que el público pueda entretenerse, pero a la vez aprender.

Este es el caso del creador de contenido, publicista y fotógrafo, Smarlyn Cordero, quien se encuentra posicionándose en los medios de comunicación, no solo a través de los digitales sino también de la radio, conversó con El Nuevo Diario para dar a conocer su trayectoria y labor.

Este joven trae un concepto llamado “Roof One TV”, que transmite a través de su canal de YouTube desde el año 2013.

Actualmente, Cordero también trabaja en el programa “La otra vuelta urbana” junto a Katiuska Peguero “La Katira” y Freddy de la Cruz quienes transmiten a través de Power 103.7 FM, todos los sábados en horario de 10:00am a 2:00pm.

Explicó que ha tenido la oportunidad de entrevistar a grandes estrellas internacionales como Zion, Jowell, DJ Nelson, Jay Wheler, Lenny Tavarez, Farina, entre otros, mientras que entre los dominicanos casi el 90% han pasado por su plataforma.

Además, ha participado en el programa “Aquí se Habla Español”, entre otros.

Hizo sus pininos en la radio en el programa “Alto Kalibre” junto al maestro Charlie Valens, La Katira y Mr. Jota, por la emisora KQ 94.5 FM.

Entre sus frases populares están “Llévate de Mini pa’ que no te muerda Mouse” y “Con nosotros te peinas o te haces Rolo”.

Sus inicios

Smarlyn Cordero comenzó su carrera en el 2000, cuando se lanzó como artista urbano, viviendo en el Ensanche Espaillat, desde ese entonces se hacía conocer cómo “Roof One”, siendo este el nombre que utilizaría para hacer su página de entrevistas.

Estudió publicidad en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), fotógrafo egresado del instituto SDQ, además de haber estudiado diseño gráfico y marketing digital en el ITLA.

“Dios te va preparando y te va dando pinceladas, entonces vi muchas cosas del género que no me gustaban, ya que veía que el dinero se iba a los manejadores y no al artista, y uno de vez en cuando quiere también tener su dinero”, dijo.

Expuso que dentro de eso, antes de ser el crossover a los medios, de dio cuenta que el artista no “es una gran necesidad, sino que los medios sí son una necesidad para el artista” poder explotar su talento.

Al estar estudiando publicidad y darse cuenta en esta parte de lo que pasaba, comenzó a trabajar en su proyecto “Roof One TV”, con el cual comenzó a dar a conocer artistas y hacer entrevistas las cuales fueron teniendo relevancia total.

“Le pedí a Dios para que me ponga en otra área que no sienta que tengo muchos policías acostados (como decimos en el mundo urbano), y de ahí decidimos hacer el canal pero para entrevistas, la primera fue con Enyu Produciendo el cual trabajó la canción Supermán sin capa”, expuso.

De ahí, al comenzar con estas entrevistas, fue fluyendo en el área, hasta que en una reunión vieron su trabajo y potencial, y lo contactan para hacer el salto a la radio nacional.

“Cuando le enseñan uno de mis videos a Charlie Valens, La Katira y Mr. Jota, ellos se contactaron conmigo y me dijeron que me vieron, y posteriormente me pidieron si yo podía estar con ellos en un proyecto en KQ 94.5 FM, iniciando un nuevo proceso en mi vida”, sostuvo Cordero.

Su valoración a la música urbana

Smarlyn Cordero dijo que desde su punto de vista los artistas urbanos en RD, la mayoría han tenido cierras situaciones de organización y de desconocimiento de lo que es el mercado musical, a diferencia de los internaciones que ya están mas empapados de todo esto.

“El artista internacional tiene mejor desenvolvimiento gracias al tiempo que tiene la industria en su país, y al trabajo que van realizando sin dejar a un lado sus inicios”, expuso.

Agregó que ha diferencia de algunos artistas dominicanos, estos por ser muy jóvenes o lograr dinero muy rápido se alocan y descontrolan, creyéndose dioses.

“En el país, el género no está tan maduro. Tal vez, el desconocimiento ha generado esto, porque al momento que los artistas sepan cómo es este negocio todo va a cambiar”, explicó Cordero.

Smarlyn manifestó también que para que muchos puedan entender todo esto debe comenzar a estudiar el mercado, la industria para saber cómo realizar el manejo, y comenzar a saber cómo es la distribución de la música, ya que muchos tienen grandes inversionistas que los ayudan a escalar pero no comprenden que esto es un negocio donde “cada quien tiene un por ciento”.

